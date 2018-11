En momentos en los que el presidente Mauricio Macri continúa en picada en las encuestas, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dejó abierta la posibilidad de adelantar los comicios en la provincia de Buenos Aires el año próximo, pero evitó referirse a si buscará su reelección.

La mandataria provincial dijo en público lo que algunos de sus asesores más cercanos sostienen hace tiempo de manera reservada sobre el futuro de las elecciones bonaerenses, más aún luego de varias mediciones de la administración central, que muestran un fuerte rechazo a la gestión de la alianza Cambiemos a nivel nacional y golpean de lleno al Gobierno bonaerense. "Hoy todas las opciones sobre el calendario electoral están abiertas y son posibles", advirtió Vidal en una entrevista a La Nación sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones distritales de las nacionales.

Una de las razones por las que un día antes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tampoco descartó un eventual adelantamiento de los comicios bonaerenses responde al temor que existe hoy dentro de las filas de PRO de que si se unifican las elecciones, la imagen negativa de Macri arrastre a Vidal y ponga en peligro el triunfo en el principal distrito del país.

Según una de las últimas encuestas del Grupo de Opinión Pública, en la provincia de Buenos Aires el presidente tiene una imagen positiva del 20,9%, mientras que la negativa es del 77,1%, en contraste al 30,4% y 68,1% respectivamente de Vidal. A eso se suma, que desde otras consultoras de confianza del Gobierno nacional, el ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof cuenta con un porcentaje de intención de voto para ocupar la gobernación bonaerense nada despreciable.

Vidal también sostuvo que "hoy no está en la agenda" discutir su reelección -algo que recién se analizaría en marzo-, en cambio planteó que "la candidatura más importante es la Mauricio" y subrayó que "debe ser reelegido". De ese modo, la gobernadora bonaerense echó por tierras las versiones que la señalaban como una de las presidenciables de Cambiemos, en caso de que Macri no llegara a garantizar el porcentaje de votos necesario para ganar en 2019.

"No es tiempo de definir calendarios electorales ni candidaturas. Me concentro en hacer las tareas que hacen falta, recorrer escuelas, hospitales, y no pensar en calendarios electorales ni candidaturas", explicó Vidal en otra entrevista concedida a diario Perfil.

Sobre lo que arrojan las encuestas, Vidal sostuvo que es su equipo el que se ocupa de analizar los números, de los que ella jura no estar al tanto. "Creo que Mauricio siempre ha sido muy generoso conmigo. Y el lugar que tengo fue porque él me dio la oportunidad. La nuestra es una relación de 16 años, que no cambia por un hecho político fortuito. Más allá de mi vínculo personal yo voy a seguir siendo parte de Cambiemos", manifestó la gobernadora bonaerense.