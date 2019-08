La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que hay "preocupación" por la fuerte devaluación del peso frente al dólar y señaló ya analiza "medidas para acompañar a los bonaerenses en este momento", al tiempo que evaluó que tras la derrota electoral "hay una probabilidad más baja de que Cambiemos siga gobernando" después de diciembre.

En esa línea, Vidal remarcó que "reconocer errores no es una debilidad sino una fortaleza", y que "hubo bonaerenses que dijeron que no están conformes y que esto no ha sido suficiente", a los que se dirigió para decirles: 'No me voy a cansar de recorrer la provincia'".

"Voy a seguir recorriendo la provincia, y más allá de escuchar el mensaje, nos queda una instancia más de escucha, en octubre, para llevar una mejor propuesta para los próximos cuatro años", afirmó la gobernadora durante una rueda de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto a su vicegobernador, Daniel Salvador.

Por otra parte, hizo referencia a la coyuntura económica, y admitió que "la devaluación de hoy va a tener impacto" y aseguró que en la reunión de gabinete se analizaron medidas "para acompañar a los bonaerenses que más lo necesitan", luego de que la cotización del dólar pasara de cerca de los 46 pesos a 56 en sólo una jornada.

"Lo que más me preocupa no es cómo sigue la campaña sino de dar respuesta a los bonaerenses en un día que ha sido difícil y que seguramente tendrá impacto en los días y semanas que vienen", dijo la gobernadora.

Consultada por si el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia estuvo vinculado con la unificación de la elección con la nacional, remarcó que ella no es partidaria de "especular", y que "siempre puse por encima que esta es una provincia que necesita muchas cosas".

"Hay cosas que no pueden ser prioridad frente a un desdoblamiento para el que se necesitaban 3.000 millones de pesos que priorizamos usar para otras cosas", argumentó Vidal, respecto de la unificación.

Vidal había comenzado su actividad esta mañana con una reunión de todo su gabinete en la sede del museo ferroviario del barrio porteño de Retiro donde, según confiaron a Télam fuentes de la gobernación, se analizó el resultado de las elecciones de ayer y la estrategia a seguir de cara a los próximos meses.

Previo a que se conocieran los primeros resultados oficiales, Vidal participó ayer del discurso del presidente Mauricio Macri y de la plana mayor de candidatos de Juntos por el Cambio en el búnker de Parque Norte, pero no había realizado declaraciones entonces.

Los resultados de las elecciones primarias para gobernador en la provincia dieron el triunfo ayer el primer lugar a la fórmula del Frente de Todos de Axel Kicillof y Verónica Magario, que alcanzó un 49,32% de los votos, mientras que la actual gobernadora obtuvo un 32,71% de los sufragios.