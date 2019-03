En la misma sintonía que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, planteó al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de reemplazar la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) por otro organismo, que ayude a terminar con el espionaje ilegal. Sin embargo por el momento no tiene pensado hacer público ese pedido, como sí lo hizo la legisladora chaqueña.

Si bien ambas dirigentes de la alianza Cambiemos fueron mencionadas por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como supuestas víctimas en la causa en la que investiga una red de espionaje clandestino, la situación de Carrió es diferente debido a que también es señalada por sus vínculos con el espía Marcelo D'Alessio. Ante este panorama, de diversos modos, las dos le transmitieron al presidente Mauricio Macri sus cuestionamientos al actual sistema de inteligencia nacional.

Mientras la dirigente de la Coalición Cívica reclamó a través de los medios que es necesario "eliminar la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI)", que conduce Gustavo Arribas; la mandataria provincial manifestó en privado que hay que crear un nuevo organismo "que proteja a los argentinos y no que se dedique a hacer operaciones políticas", según señalaron fuentes gubernamentales.

Pidió crear un nuevo organismo “que no se dedique a hacer operaciones políticas”

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sostuvo ayer que en caso de que Vidal haya sido objeto de espionaje ilegal "habrá consecuencias", en alusión al procesamiento del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino, que deberá presentarse hoy ante Ramos Padilla.

Tanto Arribas como su número dos, Silvia Majdalani, le aseguraron a la gobernadora bonaerense que ellos jamás dieron la orden para que fuera espiada. Sin embargo, no tienen como explicar la estrecha relación entre D'Alessio y los ex comisarios la Bonaerense Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, quienes a su vez estarían ligados a la AFI. "En lo que nosotros venimos investigando, no aparecen las carpetas que tenía D'Alessio con información personal de Vidal. Es probable que esto se esté examinando en el ámbito de al menos tres causas federales", señaló ayer Conte Grand en declaraciones a Futuro Rock. Y destacó que al no tener en su competencia ningún elemento "no hay nada por decir", sin embargo aclaró que "el espionaje de cualquier persona, si no está en el marco de la legalidad, se justifica e impone a los funcionarios la adopción de medidas".