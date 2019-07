La gobernadora María Eugenia Vidal y el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, volvieron a referirse al precandidato a gobernador de Buenos Aires su competidor del Frente de Todos, Axel Kicillof tras acusarlo de "marxista".

Vidal advirtió que en las próximas elecciones "no se elige ministro de Economía, sino gobernador", al mismo tiempo Picheto reiteró que la gestión de Kicillof tuvo "un componente claramente marxista".

La gobernadora sostuvo además que "esta es una elección en la provincia de Buenos Aires donde no se elige ministro de Economía, sino gobernador; las políticas macroeconómicas, las que definen empleo, inflación, inserción internacional, endeudamiento, son políticas nacionales que define un presidente con un ministro de economía".

La mandataria explicó que en cuanto a una causa abierta por aportes de campaña de Cambiemos en 2017, dio "la cara" y que "nadie se quedó con la plata de nadie".

"No sabíamos que en algunos casos eran beneficiarios de programas sociales, son cuestiones de desprolijidad admnistrativa, nadie se quedó con la plata de nadie", indicó la gobernadora quien subrayó: "Lo que había que hacer ante una irregularidad denunciada, di la cara públicamente", manifestó.

Asimismo aseguró: "Investigué y encontré irregularidades admnistrativas, no delitos. Todas las rectificaciones las presenté ante la Justicia y hoy es la Justicia Electoral la que tiene que decidir si aprueba o no esa rendición".

Aclaró que la provincia de Buenos Aires tomó deuda pero que "esa deuda se ve en obras y la de (Daniel) Scioli no sé en qué se invirtió". "Todos los intendentes recibieron fondos de esa deuda para hacer obras", aclaró.

Por su parte, Pichetto reiteró que tuvo "un componente claramente marxista" la gestión al frente del Ministerio de Economía del precandidato a gobernador de Buenos Aires, Kicillof.

El senador manifestó que: "su gestión en el proceso económico de los últimos cuatro años (del gobierno de Cristina kirchner) tuvo un neto corte intervencionista estatal con una economía muy rígida, propia de antes de la caída del muro en algunos países socialistas".

En declaraciones formuladas esta mañana a radio Concepto el legislador señaló que "hubo intervención con el cepo e intervención con control de importaciones, por lo que fue una economía cerrada y esto define un perfil ideológico".

En declaraciones, días atras Pichetto había asegurado que el peronismo en la provincia de Buenos Aires llevaba como candidato a un hombre (Axel Kicillof) que tuvo orígenes en el Partido Comunista.

"No lo agravie, no lo insulte, ni le dije que era un delincuente, solo describí un pensamiento y una acción de economía que sostuvo durante el gobierno de la ex presidente (Cristina Kirchner)", expresó Pichetto.

El candidato a vicepresidente del oficialismo sostuvo que el ex ministro "aplicó una política económica dirigista, fuertemente intervencionista por parte del Estado, y esto tiene un componente claramente marxista desde el punto de vista de la cosmovisión del mundo y los implementos que utilizó para administrar la economía".