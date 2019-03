La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que el derrumbe número 100 de los búnkeres de venta de drogas en la provincia de Buenos Aires forma parte de "una continuidad de políticas que enfrenta a los narcos", y dijo que en lo que va de su gestión hubo "medio millón de dosis de paco secuestradas, se realizaron cien mil operativos antidrogas y se registraron más detenidos que nunca".

"Hoy no es un día mas, porque el búnker número cien que estamos derribando representa algo que antes no pasaba, y uno de los motivos por los que en 2015 los bonaerenses eligieron el cambio, representa que la seguridad es una prioridad en serio para el gobierno", expresó la mandataria provincial.

Vidal formuló estos conceptos al asistir, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, al derribo del centésimo búnker de venta de drogas, en este caso ubicado en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

"Detuvimos en los últimos tres años, más personas vinculadas con el narcotráfico que durante los ocho años que la gestión anterior, esos son hechos concretos, que demuestran que estamos comprometidos de verdad y vamos en serio contra todos los que estén formando parte de ésto", enfatizó la gobernadora.

La mandataria destacó que su gobierno "no fue ni será parte del sistema cómplice con estos narcos" y resaltó que "no sólo se luchará contra ellos y contra los transas de las calles, sino también con los que forman parte dentro del Estado".

"Este es el cambio que llegó para quedarse. Yo sé que hay muchos a los que esta pelea no les gusta, a los del otro sistema no les quedaba cómodo", resaltó Vidal, tras lo cual dijo que "la oferta de droga a nuestros hijos sigue siendo importantes y no vamos a dormir tranquilos hasta terminar con ellos, por eso damos esta pelea".

En tanto, el ministro de Seguridad de la provincia, Ritondo, aseguró que durante su gestión se derribó "un búnker cada doce días" y que con el trabajo que realiza la policía bonaerense se está "cortando de raíz un negocio tan ilegal como destructivo".

"Demolemos estas construcciones, pero también quemamos la droga y detenemos a los delincuentes, para poder salvar a los jóvenes del infierno en el que están sumergidos", dijo el funcionario bonaerense.

El búnker derribado forma parte de una investigación que comenzó meses atrás tras una denuncia que fue recibida en la comisaría de Rafael Castillo, sobre la venta de drogas.

En ese marco, la Justicia ordenó una serie de declaraciones testimoniales, filmaciones e intervenciones telefónicas, en las que se pudo comprobar el accionar de la organización y conocer el rol que cumplía cada integrante, dijeron las fuentes.

En las últimas horas, la policía realizó alrededor de 60 allanamientos en distintas localidades del partido de La Matanza, en las que se decomisó más de 20.000 dosis de paco, 205 de cocaína, 300 envoltorios de marihuana, 12 armas de fuego, dinero en efectivo (378.135 pesos argentinos, 2.006 dólares, 275.000 guaraníes y 790 pesos mexicanos) e indumentaria policial y del Servicio Penitenciario.

Según las fuentes policiales, en este operativo fueron detenidas 32 personas, entre ellas al líder de la banda, conocida como "Señor Matanza", un ciudadano boliviano de 29 años, de nombre Germán, que comandaba soldaditos y vendedores de droga en el noroeste del conurbano bonaerense.

"Vamos a seguir derribando búnkers, vamos a seguir poniendo en estos lugares oficinas del estado, lugares de atención de salud, lugares para recuperación de chicos, porque ese es el mensaje que queremos dar", finalizó la mandataria provincial.