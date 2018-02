Bajo el calor del verano un reclamo de transportistas de cereal en Chaco y Santa Fe elevó su sensación térmica hasta llegar al fuego de balas. Camioneros "no sindicalizados" realizan piquetes en rutas para exigir una mejora en la tarifa del flete y tener carga para transportar. El sindicato de choferes que lideran Hugo y Pablo Moyano remarcó que no se trata de trabajadores afiliados a esa organización. La medida de fuerza es liderada por propietarios de unidades "autoconvocados", en tanto que las cámaras que agrupan a transportistas no se pronunciaron al respecto. Los manifestantes aseveran que se les paga $1.200 por tonelada transportada y deben tributar impuestos, pagar chofer, aportes, peajes, gasoil "y contar con mucha suerte de no romper una cubierta". Concluyen en que "no hay rentabilidad" para ellos.

La crónica policial se focalizó en Saénz Peña (Chaco), en el cruce y rotonda de rutas 16 y 95. Allí el jueves se desencadenó una gresca entre choferes donde hubo tiros, heridos y un camión incendiado. En Rufino (Santa Fe) un transportista de Logística VW (Olavarría) fue lastimado en su rostro cuando tras una pedrada hizo estallar el parabrisas de su camión. En tanto que en las redes sociales aparecieron videos en los que se observa a camiones en movimiento liberar la carga o vaciar remolques de cereal en los piquetes.

Las disputas por las tarifas del flete se desarrollan en marzo y abril al compás de la cosecha de soja. Respecto al caso el periodista especializado en temas agropecuarios Matías Longoni alertó desde Twitter la escalada y su riesgo: "llama la atención que nadie del Gobierno diga nada". "Todo se desató en el marco de una llamativa confusión", le remarcó Longoni a diario Crónica. También le llamó la atención que lo narrado se desarrolle en "baja temporada" de circulación de camiones con producto, la cual se dinamiza en marzo por las cosechas. Y acotó que "al trascender los hechos de violencia, otros transportistas tomas precauciones, nadie quiere asumir riesgos evitables".

El flete es uno de los costos más relevantes de la cadena de siembra, cosecha y proceso de los cereales, algunos propietarios a merced de haber concretado diferencias en los últimos años renovaron sus camiones, en cambio otros tratan de subsistir con unidades más antiguas y se los puede encontrar quizás liderando piquetes en rutas u otras manifestaciones donde se registraron desbordes.