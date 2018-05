Tras el paro total y las detenciones, los metrodelegados continuaron ayer con las medidas de fuerzas en reclamo por la reapertura de paritarias, en tanto que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que no negociará con el gremio porque es "ilegal".

El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, quien el martes estuvo detenido por varias horas en la comisaría 30, señaló que los trabajadores del subte tienen "vocación de diálogo" y aseguró que si Rodríguez Larreta los llama por teléfono "en cinco minutos se levanta el conflicto". Caso contrario, el dirigente gremial confirmó que lo más probable es que se reitere en los próximos días la medida de apertura de molinetes, al igual que ayer en la estación Constitución, donde los pasajeros pasaron gratis entre las 10 y las 12.

"La gente está cansada de que la UTA la cague y que el Gobierno mienta", señaló Segovia en diálogo con el canal A24 y denunció "un show político" por parte de la administración porteña con la detención de 16 trabajadores.

En tanto, Rodríguez Larreta afirmó que "los metrodelegados no son un gremio oficial, hay un fallo de la Corte que ratifica que no son el gremio oficial, no son legales, son ilegales". "Una cosa es hacer un paro, que en el caso de los metrodelegados hubiera sido ilegal también, y otra cosa es lo que hicieron este martes que es cortar el servicio. No tiene nada que ver una cosa con la otra", expresó en declaraciones a radio Mitre.

Rodríguez Larreta aseguró incluso que "había gente que quería ir a trabajar, querían dar un servicio, y estos tipos no los dejaban, eso es un delito y por eso actuó la Policía. Fue un piquete, no fue un paro".

"Siempre firmaron ellos y nosotros (la paritaria). No se qué le pasó ayer (al Gobierno), amaneció así y dijo ´hoy no voy a hablar con los metrodelegados´", se quejó Segovia, quien será llamado a declarar en los próximos días por la Justicia.