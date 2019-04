Los principales precandidatos a gobernador de la provincia de Santa Fe emitieron su voto por la mañana en las PASO que definirán los candidatos para las elecciones generales del 16 de junio, en una jornada a pleno sol y un clima de absoluta normalidad.

Hasta las 13 la Secretaría Electoral de la provincia no poseía datos sobre el porcentaje de votantes, pero voceros de diferentes fuerzas partidarias señalaron ante una consulta de Télam que cerca del mediodía se podía hablar de "alrededor del 30% del padrón".

En la interna peronista, la única con compulsa, el senador Omar Perotti se mostró confiado en que después de la instancia de las PASO habrá unidad entre su sector y el de la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa.

Tras emitir su voto en la escuela Paul Harris de la ciudad de Rafaela, Perotti recordó que con Bielsa son "parte de un frente, Juntos, que hoy va a tener una muy buena elección, por lo cual hay gente muy valiosa y la instancia de trabajo va a ser muy clara". "No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", añadió.

A su turno, la ex vicegobernadora Bielsa dijo que en su espacio están "muy conformes con lo que hicimos y propusimos" en la campaña. Luego de sufragar en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, la postulante de "Encuentro por Santa Fe" señaló que "la campaña se vivió muy bien dentro del espacio, con absoluta coherencia, y debe haber sido una de las campañas donde más aprendimos".

El ex gobernador Antonio Bonfatti, único candidato del Frente Progresista, afirmó tras votar en la Escuela San Francisco de Asís de Rosario que "hay que hacer un cambio de ciclo" y preocuparse por lo que "más afecta", que es "la falta de trabajo". “Hay que hacer un cambio de ciclo y preocuparnos por lo que más afecta, que es la falta de trabajo. Nosotros vamos a proponer trabajo para que los jóvenes tengan la posibilidad de esperanza y terminar con la pobreza estructural”, expresó.

Por su parte, el intendente de Santa Fe y precandidato a la Gobernación por el Frente Cambiemos, José Corral, consideró que las PASO son "simplemente un momento más en una campaña que termina el 16 de junio" con los comicios generales.

Corral votó en la escuela Vélez Sarsfield, de barrio Candioti Norte, donde en un breve contacto con el periodismo llamó a votar pese a que no tiene compulsa interna y exhibió su confianza en ganar en las generales. "Es un momento del camino hacia el 16 de junio, en el que estoy seguro que vamos a ganar las elecciones, pero es veda, no me hagan hablar", dijo Corral.

Con un padrón de 2.699.884 electores, Santa Fe elige con vistas a las elecciones generales del 16 de junio a los candidatos a gobernador y vice; además de los postulantes para renovar completamente las Cámaras de Senadores y Diputados, y quienes pujarán por acceder a las intendencias y a integrar los concejos municipales y juntas comunales.