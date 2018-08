El empresario Juan Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción se presentó ayer por la mañana a la Justicia, que había ordenado su detención en el marco de una causa por presuntas coimas en obras públicas.

La Justicia aún no pudo dar con Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.

También están siendo buscados los ex funcionarios Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá; y Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética. En tanto, el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal Hérnan Gómez se entregó por la tarde ante el juez federal Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py 2002, tras ser buscado desde el miércoles en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en la obra pública.

Por su parte, el empresario Gerardo Ferreyra, dueño de la empresa Electroingeniería aseguró que no pagó coimas ni sobreprecios en obras públicas y definió como "un show mediático" su detención por parte de Bonadio. "Es un show esto, no sabemos por qué estamos detenidos", enfatizó Ferreyra, en declaraciones periodísticas cuando lo trasladaron a los triubunales federales de Comodoro Py donde será indagado.