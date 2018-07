La candidata del presidente Mauricio Macri para asumir al frente de la Procuración General de la Nación, Inés Weinberg de Roca, se presentará hoy ante el Senado para defender su pliego y enfrentará objeciones por parte de representantes opositores que se harán eco de las impugnaciones formuladas por organismos de Derechos Humanos.

En alerta por declaraciones de Weinberg de Roca sobre la dictadura que datan de 2008, organismos de Derechos Humanos le reclamaron a los senadores mediante una carta que interpelen a la postulante del Gobierno. La carta está firmada, entre otras entidades, por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Los organismos ponen como evidencia una entrevista que la magistrada brindó el 28 de octubre del 2008 al colectivo "Voices from the Rwanda Tribunal", con motivo de su participación como integrante en el Tribunal Penal Internacional para ese país. Allí, Weinberg comparaba el proceso judicial vinculado al genocidio de la nación africana con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia llevado adelante en la Argentina. "Tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien", señaló Weinberg en esa oportunidad, según la impugnación de Abuelas de Plaza de Mayo.

La jueza también recibió impugnaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS) y por el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, quien la cuestionó por no haber declarado ante el Consejo de la Magistratura la remuneración que percibía por integrar el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas.

La aprobación del pliego no está garantizada, ya que para ser formalmente designada al frente del Ministerio Público Fiscal, Weinberg de Roca deberá contar con el apoyo de los dos tercios de los senadores presentes el día de la sesión, un número al que Cambiemos no puede llegar por sí solo.

"Nosotros vamos a ir a escucharla, no hay nada definido todavía", señaló a NA un operador del bloque justicialista, cuyos votos son necesarios para que el oficialismo consiga tener un dictamen favorable de la comisión y más aún para la votación definitiva.