El vicepresidente de Gazprom, Alexandr Medvédev, expresó ayer que espera poder firmar con YPF en mayo un contrato de exploración y extracción de gas en el yacimiento argentino Estación Fernández Oro, en la cuenca neuquina.

"Hay un buen proyecto en etapa de preparación y confiamos en que se podrá firmarlo pronto", dijo a la prensa Medvédev al término del desayuno de trabajo que el presidente Mauricio Macri mantuvo con empresarios de ese país.

Gazprom, cuyo accionista mayoritario es el Estado, es la mayor compañía de Rusia. La firma del acuerdo podría producirse a fines de mayo, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, informó la agencia EFE.

En 2015, YPF y Gazprom suscribieron un acuerdo para la prospección y extracción conjunta de hidrocarburos en Argentina, así como un memorándum de cooperación para exploración, extracción y transporte de hidrocarburos, tanto en territorio argentino como en terceros países.

En el marco de la gira el canciller Jorge Faurie firmó también un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la Argentina, que involucra una inversión de 250 millones de dólares. Según cálculos oficiales, se estima que el acuerdo permitirá la generación de unos 500 puestos de trabajo.

"El método de extracción de uranio denominado recuperación in situ , desarrollado por Uranium One, es el más eficiente en función de sus bajos costos y de que representa un mínimo impacto ambiental, ya que no requiere de remoción de suelo", resaltó Cancillería, en un comunicado.

Asimismo, puntualizó que ésta tecnología representa alrededor del 50% de la producción mundial de uranio "y la Argentina sería -de este modo- pionera en su aplicación en Latinoamérica".