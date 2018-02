El jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo que los dirigentes sindicales que se bajaron de la marcha del próximo 21 de este mes "también se bajaron de la dignidad hace rato", y afirmó que "no quieren someterse a las presiones que sufren quienes le ponen el pecho al ajuste".

"Los que supuestamente se bajan de la marcha, se bajaron hace rato, pero no de la marcha: se bajaron del compromiso con la clase trabajadora, de la dignidad, de la necesidad de ponerle un límite a este gobierno que ha sido tan duro con los más humildes", aseguró el diputado de Unidad Ciudadana.

En diálogo con radio Futurock, el líder docente explicó que el paso en falso del triunviro de la CGT Carlos Acuña, quien primero se comprometió a movilizar a su gremio en la protesta y días más tarde se echó atrás, en realidad "es un aporte invalorable a la credibilidad de la convocatoria" porque permite poner blanco sobre negro en el movimiento obrero.

"Está bueno que esté claro que el sector de Barrionuevo, que además no aporta en las movilizaciones más que la presencia de un puñado de dirigentes, haya sincerado cómo son las cosas. Necesitamos una línea divisoria de aguas que haga creíble las convocatorias del movimiento popular. Necesitamos que la gente recupere la confianza en quienes la convocan. Este ha sido un aporte invalorable a la credibilidad de la convocatoria", celebró.

Sin embargo, cuestionó que el argumento brindado por Acuña para bajarse de la convocatoria haya sido la concurrencia de sectores vinculados a Unidad Ciudadana.

"Acuña intenta explicar la propia incoherencia porque se convoca a una marcha para expresar el rechazo al ajuste y se pretende que quienes votaron al kirchnerismo no participen. Acuña no puede explicar el volantazo de su jefe político, Barrionuevo, y en realidad le ha hecho un bien a la movilización", insistió. "Esta gente no tiene convicciones políticas ni las cuentas claras", agregó.