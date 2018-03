El exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini recuperó hoy la libertad y destacó a los “fiscales y jueces valientes” que leyeron el expediente “con un criterio jurídico, no político”, mientras se espera la inminente excarcelación del dirigente social Luís D'Elía.

Es en cumplimiento de la decisión del Tribunal Oral Federal 8 de dar lugar al pedido de la fiscal Gabriela Baigún de excarcelar a los dos dirigentes opositores en el marco de la causa en la que se investiga el pacto con Irán..

En declaraciones a la prensa, el dirigente opositor afirmó que estuvo preso “por voluntad de los que gobiernan y mandan y temor de algunos jueces”. “Cuando hubo fiscales y jueces valientes yo recuperé la libertad”, agregó Zannini, quien anticipó que esta tarde participará de la movilización a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del último golpe militar.

En ese sentido, manifestó: “Es el tercer 24 de marzo que iba a pasar detenido: estuve el 76 y el 77. “Éste, gracias a Dios, no estoy preso. Voy a tratar de ir (a la Plaza de Mayo), porque quiero cumplir con los 30 mil desaparecidos y con la historia de esta Patria”.

Zannini aclaró que “lo más preocupante es que acá no termina nada” y recordó que sigue procesado en la causa que investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y el presunto encubrimiento de dirigentes de ese país en el atentado contra la sede de la AMIA.

“No es que me hayan absuelto, y eso es lo que me preocupa. Me han inventado un delito que no he cometido”, añadió.