El exfuncionario kirchnerista Carlos Zannini y el dirigente opositor Luis D’Elía recuperaron hoy la libertad tras estar presos más de 100 días en el marco de la causa por el pacto con Irán firmado durante el anterior gobierno. Ambos salieron de la cárcel de Ezeiza en horas de la mañana y formularon duras críticas contra la Justicia y el Gobierno.

"Estuvimos presos por orden de (Mauricio) Macri. Fuimos presos políticos", fue lo primero que dijo D'Elía tras salir del penal, donde estuvo bajo prisión preventiva durante 108 días. Por su parte, Zannini dijo que su salida de prisión “deja sin sustento el pedido de desafuero de Cristina Kirchner”, y expresó su preocupación por no estar absuelto en “una causa que han inventado y que tiene como único objetivo perjudicar” a la ex presidenta.

"Lo más preocupante es que no termina nada, porque no me han absuelto en una causa que han inventado y que tiene como único objetivo perjudicarla a Cristina. Esta libertad deja sin sustento el pedido de desafuero de Cristina Kirchner”, afirmó Zannini esta mañana.

Así lo afirmó en declaraciones a la prensa al salir de la cárcel de Ezeiza, luego de pasar casi cuatro meses detenido en el marco de la causa que investiga la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA, a partir de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó días antes de morir.

Por su parte, el dirigente de MILES afirmó que estuvo preso “por decisión” del Presidente y remarcó que “jamás” dejó de “estar de pie y convencidos de que era pura venganza oligárquica”.

“Hace ya muchos meses que estamos presos por decisión de Mauricio Macri, que nos tuvo presos políticos. Hay que seguir luchando para que no quede ni un solo preso político. Macri nos metió presos y hoy tenemos que ser miles y miles marchando junto a las Madres” de Plaza de Mayo, sostuvo el dirigente opositor.

"Estuve preso por voluntad de los que gobiernan y mandan y por temor de algunos jueces”, reprochó Zannini.

El ex secretario Legal y Técnico afirmó que “no puede haber castigos anticipados en la Argentina”, y sostuvo que “tiene que respetarse la presunción de inocencia, que no se violó con un político o un empresario sino con el 60 por ciento de los detenidos”.

Los dirigentes estuvieron acompañados por militantes y amigos, que aplaudieron su salida, y adelantaron que intentarán estar presentes en los actos convocados esta tarde en la Plaza de Mayo con motivo de otro aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976.

En declaraciones a la prensa, D’Elía destacó la decisión de la fiscal Gabriela Baigún, quien el pasado viernes había avalado el pedido de excarcelación en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA: “La fiscal que pidió mi libertad es la misma que pidió mi condena en la Boca. Es realmente una mujer independiente que obró de acuerdo a su consciencia”.

Asimismo, D’Elía llamó a la “unidad” de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2019: “Que sepan en el 2019 hemos madurado y vamos a volver, que no les quepa ninguna duda. Hay que unir a todo el campo nacional y popular. Es hora de madurez, de unidad”.