Más de 900 dirigentes de todo el país se reunieron en Parque Norte con la premisa de buscar consensos entre las Confederaciones gremiales empresarias, que representan a las Pymes. El evento contó con la presencia de los empresarios/as y representantes gremiales, autoridades nacionales y provinciales. Los oradores fueron Roberto Marquinez de CGE, Marcelo Fernández de CGERA y Gerardo Díaz Beltrán de CAME. Cada uno de los representantes de las Confederaciones, tuvieron su turno para hablar y presentar su visión al respecto de la situación de las Pymes y expresaron la necesidad imperiosa de unirse para lograr alcanzar las demandas del sector.

También estuvieron presentes por la CGT Héctor Daer, de Sanidad y su hermano Rodolfo Daer del gremio de la alimentación.

Beltrán expresó que estaba seguro de que el Gobierno convocará al sector pyme y remarcó que tienen "propuestas y disposición para colaborar para ser parte de las grandes decisiones". En tanto, Roberto Marquinez recordó el cierre de la CGE en todas las dictaduras y remarcó la necesidad de la reconstrucción actual siguiendo el modelo del fundador de la Confederación General Económica (CGE) José Ber Gelbard, con todas las Federaciones provinciales, CAME y CGERA porque es tiempo de unidad y búsqueda de consensos. También destacó la importancia de la sinergia entre el sector sindical y empresarios. El consenso social está acá.

Por su parte, Marcelo Fernández enfatizó: "Este pésimo momento solo va a cambiar si las pymes somos protagonistas. En el país hubo muchos nunca más, pero tenemos que decir a partir de hoy nunca más al cierre de una pyme y a la pérdida de empleo".

"Buscamos la unidad de las confederaciones empresarias, nos hemos atomizado las tres confederaciones que en un pasado trabajábamos por separado. Donde cada una tenía su identidad y cada presidente defendía algún interés propio. Hoy hemos logrado después de mucho diálogo y de mucho esfuerzo que la CGERA Y CAME confluyeran para recrear la a CGE y nutrirla con los verdaderos y genuinos representantes, porque eso fue un mal de muchos años, donde no venían quienes representaban y estaban en el padrón de la CGE a votar. Sino que venía gente que no tenía nada que ver y en ese entonces nadie la cuestionaba, porque a nadie le interesaba.

La Pymes representan el 80 % del empleo del país y somos el 99% de las empresas del país, pero también es una tarea algún día, sentarnos y segmentar. Sabemos que se cerraron 25.000 pymes en este debe y haber de esta gestión que se va, y si tomamos un promedio de 10 empleados por empresas, estamos hablando de 250.000 puestos de trabajo que se perdieron".