Hay personas con muchas aptitudes que, sin embargo, no aprecian realmente sus capacidades. Lamentablemente algunos, por exceso de confianza, terminan fracasando en el logro de sus objetivos. Esta condición se presenta sobre todo en ciertos individuos con un talento especial. Generalmente a esta situación se la denomina “síndrome de Ícaro”. Se presenta en quienes forman parte de círculos de poder político, económico, deportivo o artístico, entre otros. Es común el término “quemado” para referirse a estas personas que estuvieron cerca de alcanzar la cúspide, pero no lo consiguieron.

La confianza en uno mismo es no sólo una virtud, sino también una gran ventaja en el mundo social. Sin embargo, cuando tal confianza no se apoya en bases firmes, puede dar lugar a la falsa percepción de las propias capacidades. Es que el poder embriaga y cubre con un velo que hace difícil practicar el ejercicio de la autocrítica. De ahí la imposibilidad de escuchar y corregir los errores; no se escucha y menos si se trata de consejos de los demás.

Paradójicamente, Ortega y Gasset definía a este tipo de personas como “señoritos insatisfechos”. Suelen utilizar a menudo frases como “yo soy así y no voy a cambiar” o “no voy a cambiar porque si me quieren me tienen que aceptar tal como soy”. Estas frases indican que le confieren un carácter de ataque personal a cualquier crítica que reciben, de manera que no se paran a analizarla y únicamente dedican sus esfuerzos a defenderse de ella o a ignorarla.

Y claro, la cercanía con el poder político, económico o de otra índole viene acompañada de tentaciones ante las cuales es fácil sucumbir. Por un lado, algunos están dispuestos a lo que sea con tal de encontrar la oportunidad de sus vidas, por lo que ponen todo su empeño; por otro, el grado de inmadurez que los acompaña los lleva a tomar decisiones equivocadas respecto de su futuro. Se ponen metas demasiado altas, las cuales casi nunca son conseguidas. Esto les lleva a un mundo de fantasías para estar acorde a sus pretensiones, o a un mundo de desilusiones por no conseguir sus objetivos.

Es el talento mal encaminado lo que se convierte en virtud y desgracia para alcanzar sus metas. De un lado, funciona como algo que les permite destacarse de los demás y sobresalir. Por otro lado, la ambición desmedida y el desconocimiento de los propios límites son lo que terminan conduciéndolos al fracaso. Por eso es común encontrar este fenómeno en personas jóvenes y con futuro promisorio. En este sentido, existe un factor adicional que juega un papel importante; se trata de la falta de experiencia. Por tanto, existe cierta ingenuidad y falta de previsión a la hora de asumir retos, pues no se consideran los eventuales riesgos.

Absorbentes, prepotentes, fantasiosos, con necesidades de admiración y aires de grandeza. Así son las personas que ponen por bandera su narcisismo, que se olvidan de lo que los demás sienten, que esperan ser reconocidos como superiores y se recrean en su fantasía de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ilimitado. Ellos sienten que son únicos y que hay algo que los hace inigualables. Generalmente se preocupan de que se les reconozca su labor y mantienen la expectativa de que se les reciba siempre “con bombos y platillos”. Estas personas suelen ser envidiosas y creerse que los demás les envidian, lo cual les hace muchas veces comportarse de manera arrogante y paternalista.

A menudo, quienes presentan el “síndrome de Ícaro” se caracterizan por su arrogancia; están convencidos de que son únicos y sus capacidades no pueden ser igualadas por nadie. De todos modos, en el fondo, existe un fuerte sentimiento de impotencia para poder lidiar con su bajo nivel de autoestima. Muchas veces son inconscientes, caprichosos y pueden describir comportamientos impredecibles y erráticos. Por desgracia, cuando notan sus fallas o errores suele ser demasiado tarde y sus alas terminan chamuscadas, por lo que se precipitan al fracaso. Esto ocurre de manera similar a la del mito de Ícaro, que después de volar muy alto, terminó cayendo al vacío.

“En la mitología griega, Dédalo era considerado el arquitecto e inventor más destacado de su época. Por eso, el rey Minos le encargó la tarea de construir un laberinto para encerrar a sus enemigos y enfrentarlos al Minotauro de Creta.

Para que la construcción del laberinto permaneciera en secreto, el rey Minos decidió mantener en cautiverio a Dédalo y a su hijo Ícaro. Por esta razón, Dédalo decidió construir unas alas con plumas entrecruzadas y pegadas con cera para escapar volando de la isla.

Dédalo le aconsejó a su hijo que no volara demasiado alto porque el calor del sol podría derretir la cera de sus alas y provocar su caída. El buen Ícaro emprendió el vuelo, tomó confianza y, cegado por el orgullo y atraído por el poder del sol, se acercó demasiado. Sus alas se derritieron y se precipitó al vacío para ahogarse en el mar.”