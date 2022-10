Ecoplas, la asociación civil sin fines de lucro, especializada en plásticos y medioambiente junto con Opinaia, realizó una investigación sobre la relación de los argentinos con la separación, reciclaje y economía circular. En Argentina, el 64% separa los reciclables al momento de tirar los residuos.

De este porcentaje, 4 de cada 10 considera que sabe cómo hacerlo, mientras que el resto lo hace a pesar de que le falta información. Una gran mayoría coincide en la necesidad de reciclar: el 83% de quienes no se ocupan de separar residuos reconoce que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura, tiempo o desconocimiento, lo que revela no solo dificultad en el acceso a la información sino también a los centros para reciclaje. El informe revela que 8 de cada 10 argentinos creen que reciclar debería ser obligatorio.

La formación

El primer paso del proceso de reciclaje es la separación en origen - el hogar, el trabajo, la escuela-, luego la recolección diferenciada para terminar en el proceso de reciclaje del que se ocupa la industria que, en Argentina, aún tiene capacidad ociosa. Esto revela que hay que mejorar y aumentar la separación. Los encuestados distinguen tres grandes autoridades que deben de explicar y difundir la información, las escuelas (57%), los gobiernos (56%) y los medios de comunicación (49%).

Es destacable que la gente se autopercibe como responsable de fomentar un mayor reciclaje (68%), seguido por el Gobierno nacional (56%), los Gobiernos municipales (51%), y en un 36% las marcas. "El estudio revela que los consumidores asumen la responsabilidad por el reciclaje pero también perciben falencias cuando no hay información clara e infraestructura como cestos y puntos verdes accesibles. Aspectos que son competencia de las distintas esferas del gobierno así como también lo son las políticas públicas de concientización y la ausencia de una ley nacional de responsabilidad del productor que promovería un flujo constante de residuos reciclables en todo el país", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas.

Dos medidas fueron elegidas entre los encuestados para lograr un mayor nivel de separación de residuos: implementar un incentivo económico (38%) y campañas de concientización y comunicación (23%). Por otra parte, dentro de los argentinos que no separan los residuos, un 19% de la muestra, dice no hacerlo ni estar informado y un 17% sí cuenta con información.

Las cifras revelan que aumentó el nivel de concientización en el tema, y que la pandemia fue relevante ya que marcó un punto de inflexión. Un 21% de los encuestados sumó este hábito en sus hogares.

Entre las acciones de los argentinos que aportan a la economía circular se destacan: utilizar productos amigables con el medioambiente o que no contaminen, envases que se puedan reutilizar, elegir productos que sean reciclables, buscar artículos de segunda mano o usados y productos hechos con plásticos reciclados.