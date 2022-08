Cada 6 de agosto se celebra el Día de la Profesión Veterinaria y Agronómica. En esta fecha, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria destacan la importancia que tienen estas ciencias para el desarrollo de nuestro país.

Por qué se celebra el 6 de agosto, el día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario

La elección de la fecha conmemora al año 1883, cuando se dictó por primera vez en Argentina la carrera de Agronomía en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria "Santa Catalina", en Lavallol, provincia de Buenos Aires, que creó en 1872 Eduardo Olivera, egresado de la Escuela de Agricultura de Grignon, Francia, y primer Ingeniero Agrónomo argentino.

En 1890, la institución se trasladó a la ciudad de La Plata, y comenzó a funcionar como Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Día del médico veterinario y del ingeniero agrónomo

El año de su inauguración, 18 alumnos se inscribieron para rendir el examen de ingreso: 12 de ellos para cursar los estudios de primera categoría que comprendían cuatro años de duración y otorgaban títulos de "Capacidad Agrícola" y de "Capacidad para ejercer el Arte Veterinario" y 6 para realizar una carrera de dos años que concedía un certificado de haber hecho los estudios requeridos para el grado de mayordomo.

Pero no todo termina allí, de los 12 que querían realizar la carrera de cuatro años, aprobaron 10; mientras que los 6 aspirantes a mayordomo rindieron correctamente. De este modo, 16 alumnos comenzaron sus estudios el 6 de agosto de 1883, fecha de inauguración de las clases, y no 17, como se creyó durante un tiempo, informa en su sitio web la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata.

Día del ingeniero agrónomo

Entre las principales tareas de un ingeniero agrónomo se destacan: gestionar los recursos agropecuarios; manejar recursos naturales y su gestión sustentable; comprender y aplicar los principios de conservación y transformación de productos de origen agropecuario y, entre otras cosas, administrar sistemas comerciales de bienes y servicios del sector agropecuario para rentabilizarlos económica y socialmente.

Cabe destacar que el Ingeniero Agrónomo es un profesional capacitado para intervenir preferentemente en el sector rural con el objetivo de mejorar la producción, atendiendo al cuidado de los recursos naturales, la calidad de vida y la seguridad alimentaria.