En un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, tendrá lugar hoy a las 20 en el cine Gaumont la avant premiere del documental “Todxs somos López. Donde empieza la vida y termina la muerte”, acerca de la vida de este militante peronista y albañil víctima de delitos de lesa humanidad.

“Es una crónica sobre la ausencia. Aparecen muchas viñetas incompletas porque lo que nos falta es López” afirmó a BAE Negocios el director del film, Marcos Tabarrozzi, quien dijo además que buscó mostrar una parte “que no era tan conocida” de su historia: “López no se sumó a los organismos de derechos humanos en los años 80. Era de otra generación y tenía otra formación. Por eso su intervención y su necesidad para declarar se dieron de una manera distinta. Fue en 1999 cuando declara por primera vez en los juicios de la verdad”.

Aunque el rodaje comenzó en 2013, el estreno se da recién ahora producto de algunas idas y vueltas posteriores. Primero, a poco de iniciada, la filmación se vio paralizada durante un tiempo por el fallecimiento de Jorge Villapol, el hombre que inspiró la idea del documental. A esto se sumó que la posproducción comenzó en un momento político particular: fines de 2015, cuando el cambio de gestión en el INCAA hizo que las partidas presupuestarias ya asignadas al film se demoraran.

Más allá de algunas exhibiciones parciales en algunas universidades nacionales, y de las funciones especiales que se hicieron en enero pasado en Mar del Plata en repudio de la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz en esa ciudad, hoy será la primera vez que la película se mostrará al público de forma completa.

El documental cuenta con la destacada aparición en pantalla, entre muchos otros, de Rubén López, hijo de Julio, quien aseguró a este diario que a partir de la filmación pudo conocer “muchos testimonios de personas con las que mi viejo militaba, sobre todo de aquellos que declararon en los juicios de la verdad”. En este sentido, Rubén admitió también que el documental le aportó “un montón de eso que no conocíamos sobre él. Entendimos que mucho de lo que llevaba adelante era para recordar y para poder repasar su historia”.

Tanto Tabarrozzi como el hijo del albañil y militante desaparecido coincidieron en que el contexto para los derechos humanos cambió mucho en los últimos dos años y medio. Para el director, "luego de 2015 la película se hizo más urgente y necesaria porque pasamos de decir 'dónde esta López' y ver cómo pensar esta ausencia a decir que no haya 2x1 a los represores". Por su parte, Rubén López admite que no es el mismo que cuando el rodaje comenzó en 2013: "Ahora milito y salgo a la calle a reclamar. Levanto las banderas de mi viejo y me pongo su imagen al hombro".

Jorge Julio López permaneció secuestrado entre 1976 y 1979 durante la última dictadura cívico-militar. El 28 de junio de 2006 declaró como testigo en la causa contr. el ex policía de la Bonaerense Miguel Etchecolatz hombre al mando de sus secuestradores. El 18 de septiembre de 2006, día del alegato final en el juicio, desapareció por segunda vez, sin que se tengan rastros de su paradero hasta el día de hoy.

Dónde y cuándo

La avant premiere del film tendrá lugar este martes 18/9 a las 20 en el cine Gaumont (Rivadavia 1635, CABA).

Además el film será exhibido esta semana en las siguientes salas INCAA:

Morón: Martes 18/09. 18 hs. Miércoles 19/09. 20 hs

San Justo: Miércoles 19/09. 20 hs

Caleta Olivia; Jueves 27/09. 20 hs. Lunes 01/10 -20 hs / Martes 02/10 - 20 hs

Por otra parte, hoy entre las 13 y las 15 habrá una actividad recordatoria de López frente a los tribunales federales de La Plata, en las calles 8 y 51.

Título original: Todxs somos López. Donde empieza la vida y termina la muerte, Argentina, 2018. Duración: 83’. Dirección: Marcos Tabarrozzi. Calificación: Apta para mayores de 13 años.