Todo comenzó un 28 de junio de 1969, donde cientos de homosexuales y transexuales se enfrentaron a la policía en una redada que dio comienzo a seis días de disturbios. la represión se dió en el bar Stonewall Inn, en el barrio Greenwich Village del sur de Manhattan. Un año después se celebraría el primer desfile del orgullo gay en Nueva York, acontecimiento que terminaría extendiéndose a ciudades de gran parte del mundo.

En la década de 1960, los operativos policiales eran repentinos y repetitivos en los bares gays; el Stonewall Inn era popular entre la comunidad. Aquel día de verano, los efectivos perdieron el control de la situación y los resistentes sumaron mucha más gente de los esperado logrando una prolongación de la tensión por varios días.

El bar se encuentra situado en Christoper Street, a metros de la redacción del Village Voice y el pub The lion´s Head, punto de encuentro de escritores cono Norman Mailer, James Baldwin y Frank McCourt; y la librería Eight Street, centro de la literatura Beat. Muchos creen que el nombre del bar corresponde a la autobiografía de Mary Casal "The Stone Wall", un texto clave de la literatura lésbica de los años treinta.

Estados Unidos tuvo sus mayores años de exaltación en la década del 60 donde se desarrollaron movimientos sociales, como el ecologismo, el pacifismo y el feminismo. Además, fueron los años más marcados por el hippismo y del black power. Muchos de estos movimientos sufrieron las mismas situaciones de persecución y criminalización cono la comunidad de LGBTIQ+.

Por su parte, Stonewall Inn era propiedad de la mafia, más precisamente de Tony Lauria, hijo de Ernie Lauria, miembro del Clan Genovese. La policía se hacía presente a menudo y obligaba a todo el mundo a identificarse. Inspeccionaban a los transexuales y travestidos del local paraconfirmar cuál era su sexo. Si descubrían a un hombre vestido de mujer, lo detenían y se lo llevaban a la comisaría.

Cuando todo comenzó

A lo largo de la semana la policía aparecía en el lugar en busca de coima, porque el local no tenía licencia para vender alcohol. Por lo general los efectivos anticipaban a los duelos de las visitas y se realizaban temprano para permitir el funcionamiento del bar el resto de la noche.

La noche de la redrada se produjo un cambio de comisario, por eso se cree que esa noche la irrupción en el lugar fue mucho más grave de lo habitual. Según trascendió de personas que estuvieron en el lugar, el objetivo de era que Stonewall Inn fuera desmantelado y cerrado definitivamente por el Escuadrón de Moral Pública.

Pero sin dejar que eso suceda, ese mismo día se concentraron 150 personas para enfrentar a la policía. La multitud estalló al ver como un agente agredía a una chica lesbiana a la que habían esposado, por lo que comenzaron . volcaron los coches policiales. Además, se enfrentaron con lemas como "poder gay" y comenzaron a cantar la canción protesta We shall overcome -Venceremos, en español- de Joan Baez.

Aquel día finalizó con 13 detenidos y varias personas heridas, pero durantes las horas siguientes las manifestaciones y los actos de protesta se hicieron presente junto a los ataques de la policía. Como consecuencia de los conflictos, se crearon dos organizaciones de activistas gays, el Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance.

Las organizaciones promovieron las primeras acciones para visibilizar el colectivo LGBT y reclamar su igualdad y sus derechos.La primera marcha por la liberación se celebró el 28 de junio de 1970, en Nueva York y Los Ángeles.