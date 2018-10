Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron la necesidad de generar conciencia sobre las prioridades para abordar el cáncer de mama avanzado o metastásico en la Argentina.

Con el objetivo de mejorar el abordaje del cáncer de mama avanzado/metastásico en Argentina, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), el Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (Macma) y la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer (FUCA) participaron junto a otras 22 organizaciones de Latinoamérica, en la definición de las prioridades de las pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico. En ese encuentro se elaboró un documento regional y otro específico para la Argentina, que fueron presentados en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se realiza en octubre.

Las prioridades surgieron a partir de un sondeo que indicó que el 100% de los encuestados considera que no existe en nuestro país un código de registro específico para pacientes con cáncer de mama metastásico; el 80% manifestó que hay una coordinación fragmentada entre los diferentes actores y el 100% acordó que la ayudan a los cuidadores o familiares no existen o existen pero no son conocidas.