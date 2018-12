El actor Juan Darthés fue denunciado por el colectivo Actrices Argentinas tras ser acusado de haber violado en 2009 y durante una gira por Nicaragua a Thelma Fardin, una compañera de elenco que en ese entonces tenía 16 años.

El hecho se produjo cuando ambos viajaron a ese país para concretar una serie de shows que tenían programados para promocionar la novela "Patito Feo", que en la Argentina se emitió entre 2007 y 2008.

La encargada de hacer de oradora de esta denuncia fue Griselda Siciliani, quien pidió junto al resto de las presentes justicia para Fardin, al tiempo que agregó que "el 66 por ciento de las actrices sufrieron algún tipo de acoso o abuso en su trabajo".

La conferencia de prensa se realizó en el Multiteatro del Microcentro porteño, donde se informó que se radicó una denuncia judicial en Nicaragua.

La agrupación convocó a este encuentro luego de que se difundiera un video en el que Fardin cuenta los desgarradores hechos por los que habría pasado cuando tenía tan solo 16 años.

De acuerdo con lo que contó la actriz en la filmación, durante la gira por América Latina, Darthés, que en ese momento tenía 45 años, la obligó a tener relaciones sexuales con él, cuando estaban en Nicaragua.

Entre lágrimas, Fardin reveló que estaban en la habitación de un hotel cuando Darthés comenzó a besarle "el cuello", sin su consentimiento, luego le agarró la mano "para que sintiera su erección" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".

"Después, me tiró en la cama, me corrió el shortcito y comenzó a hacerme sexo oral, me metió los dedos y luego me penetró", relató la joven.

Fardín explicó que gracias a que un empleado del hotel tocó la puerta "para entregar algo", ella pudo "salir de esa habitación", pero no decidió acusarlo a las autoridades hasta hace unos días.

"Durante nueve años mantuve en silencio lo que me pasó hasta que otra chica lo denunció. En 2009 tenía 16 años, y el único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años", agregó.

La actriz precisó que viajó "la semana pasada a Nicaragua para ver cómo seguía la causa, que está asentada en la Fiscalía de género" y detalló que está en curso.

Darthés ya había sido acusado de abuso sexual por la actriz Calu Rivero, pero en ese caso la acción judicial no prosperó porque el presunto delito había prescripto y el actor, representado por la abogada Ana Rosenfeld, incluso le inició un juicio por calumnias e injurias.

En las últimas horas, la letrada decidió renunciar a la defensa de Darthés "por un tema de principios éticos y morales, por una conducta y línea de vida".

De la conferencia de prensa también participaron Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, Adriana Salonia, Anabel Cherubito y Andrea Pietra.