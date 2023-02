Alarmante suba de la violencia en Campana.

La violencia social alcanzó cifras y magnitudes alarmantes en la ciudad de Campana, según informó un relevamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación. El cual ubica a dicho distrito entre los primeros diez con mayor incidencia de hechos dolosos en el territorio bonaerense. Un estado de situación que agudiza el pánico de sus habitantes, quienes exigen una pronta reacción de las autoridades municipales.

El registro de la mencionada cartera, oficializado en los últimos días, reflejó que en referencia a episodios relacionados con Lesiones Dolosas y Amenazas, Campana se ubica en el 4° puesto entre los distritos de la primera sección del conurbano, y 8° de 38 ciudades provinciales que superan los 100.000 habitantes. A su vez, de los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, dicha localidad se posiciona en el Trigésimo Tercer puesto en incidencia de este tipo de sucesos que implican un grado de violencia por demás alarmante.

Incluso, por si fuera poco, el mencionado registro confirmó 571 episodios relacionados a Lesiones dolosas en Campana, en contraste a la media nacional que radica en 355 casos. Un panorama que, según el concejal Joel Vallomy, del Frente de Todos, “lo veíamos, pero no imaginábamos que fuera tan alto el ranking. Fue un shock conocer esos números”.

En base a la investigación encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Vallomy detalló que los enfrentamientos a las salidas de los boliches, los conflictos vecinales y los ataques sexuales constituyen los más preponderantes en materia de inseguridad. En un escalón debajo, se ubican los delitos contra la propiedad.

Ante semejante contexto, el concejal consideró que “hay una falsa concepción de que no somos conurbano, y se toman políticas no acordes a una localidad que sí es del conurbano. Por ejemplo, no hay suficiente patrullaje ni tampoco personal en el centro de monitoreo, el cual es escaso para las 600 cámaras de monitoreo que están instaladas en el distrito”. A su vez, con las estadísticas en la mano, el legislador exigió que “tenemos que ver las causas de este estado de situación, y para eso necesitamos que el municipio nos dé datos del mapa del delito para saber lugar y hora de los delitos, con el fin de conformar un grupo multisectorial para participar en un debate y en la solución del problema”. No obstante, Vallomy señaló que “no hay respuestas del municipio”.

Mientras tanto, y al mismo tiempo que trascendían dichas cifras, un joven, identificado como Alan Sánchez, de 18 años, fue asesinado a puñaladas en el marco de un enfrentamiento con otro hombre, con el cual mantenía una enemistad. El hecho tuvo lugar en el cruce de Lavalle y Las Heras, de la mencionada ciudad, en la jornada del 25 de enero pasado. El agresor, Agustín Godoy, de 20 años, fue detenido, pero los investigadores intentan precisar la participación de más personas en el homicidio.