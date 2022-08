En las provincias chinas de Henan y Shandong, se detectarcon al menos 35 personas infectadas con un nuevo tipo de Henipavirus, es una enfermedad que proviene de los animales. Un informe publicado en The New England Journal of Medicine dio a conocer la aparición de un nuevo virus que comenzó a circular en el país.

Nuevo virus en China

Existen varios virus infecciosos emergentes, y uno de ellos es el del género Henipavirus, que pertenece a la familia Paramyxoviridae, y es de preocupación en el ámbito sanitario por sus altas tasas de mortalidad en humanos.

Por el momento, los médicos no pudieron determinar si la enfermedad se transmite de persona a persona. A pesar de esto, la sintomatología de la infección está relacionada con: fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, náuseas, dolor muscular y de cabeza, insuficiencia hepática, renal, ente otros, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El reciente descubrimiento de numerosos henipavirus en murciélagos y roedores salvajes –incluidos los virus Cedar (CedV), Kumasi (KuV) y Mojiang (MojV)– y la evidencia de que pueden infectar a las poblaciones humanas, han elevado aún más la preocupación con respecto a su diversidad y a sus potenciales zoonóticos, patógenos y pandémicos.

Contagios con el nuevo virus animal

De los 35 contagiados, solo 26 presentaron dicho estado clínico, sumando también vómitos e irritabilidad. En tanto, el medio "The Paper" explicó que el Henipavirus nace del salto de enfermedades de animales a humanos, una de las causas emergentes en la región de Asia-Pacífico.

A tres años de la aparición del coronavirus, el subdirector del Departamento de Patologías Infecciosas del Hospital Huashan no descartó que se trate de la última enfermedad contagiosa en declararse como pandemia. "Nuevas enfermedades tendrán un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la raza humana", remarcó.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS) afirmó que Hendra puede provocar desde infecciones asintomáticas hasta respiratorias agudas y encefalitis graves. También, detallaron que la tasa de mortalidad ronda entre el 40 y 75%. Sin embargo, "puede variar en función de las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico".

Musaraña

La posibilidad de que se trate de un virus de origen zoonótico, impulsó a analizar 25 especies de pequeños animales salvajes. El ARN del Langya henipavirus fue detectado predominantemente en musarañas (27 %).

Un nuevo hallazgo sugiere que la musaraña puede ser un reservorio natural del virus. Por convergencia evolutiva, este animal se asemeja a un pequeño ratón de hocico alargado, pero en realidad no es un roedor.

El año pasado, se descubrio en Corea del Sur dos nuevos henipavirus aislados de musarañas del género Crocidura.

Musaraña

Qué son las musarañas

Se trata de un mamífero insectívoro de unos 10 a 15 cm de longitud (cola incluida), de aspecto similar al ratón, con pelo corto pardo oscuro en el dorso y gris en el abdomen, hocico puntiagudo, ojos pequeños y cola larga; habita en madrigueras; hay especies terrestres, semiacuáticas y arborícolas.

Las musarañas son uno de los grupos de mamíferos más abundantes del mundo, y las especies del género Crocidura constituyen reservorios naturales que transportan patógenos perjudiciales para los humanos. Están ampliamente distribuidas en hábitats como áreas rurales, campos agrícolas y bosques.