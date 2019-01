Un joven con discapacidad que no puede comer ni respirar por sus propios medios y permanece conectado a cuatro dispositivos estuvo 19 horas sin luz ni grupo electrógeno en su casa de Lomas de Zamora y otras 50 familias de electrodependientes pasaron por esta situación en la Capital y el área metropolitana, según la Asociación que los agrupa.

"Mi hijo no come desde hace 17 horas porque la máquina de infusión enteral por la que se alimenta funciona a electricidad, igual que el respirador artificial, el aspirador de secreciones y el colchón antiescaras", explicó a Télam Edith González. "Para los papás esto es algo desesperante porque ves que a tu hijo le falta el aire y no podés hacer nada más que respiración manual".

Según reconoce su Edith, el joven aún no está inscripto en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud porque "hace un más de un año presenté los papeles al ex ministerio de Salud, pero los perdieron" y recién pudo volver a completar el trámite hace tres semanas.