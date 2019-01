El volumen de masa de hielo que la Antártida pierde anualmente se multiplicó por seis respecto al que se registraba hace 40 años, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Glaciólogos de la Universidad de California, Irvine; el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y la Universidad Utrecht de los Países Bajos que participaron del trabajo encontraron que la fusión acelerada hizo que los niveles globales del mar aumentaran más de 1,27 centímetros entre 1979 y 2017.

"Eso es solo la punta del iceberg", dijo Eric Rignot, autor principal del estudio, profesor y presidente de Ciencia del Sistema de la Tierra en la UCI, según consignó hoy la agencia DPA.

Rignot explicó que "a medida que la capa de hielo de la Antártida continúa derritiéndose, esperamos un aumento de varios metros del nivel del mar desde la Antártida en los próximos siglos".

Para este estudio, el investigador y sus colaboradores realizaron lo que denominaron la evaluación más larga de la masa de hielo antártica restante: durante cuatro décadas, el proyecto también se completó geográficamente; el equipo de investigación examinó 18 regiones que abarcan 176 cuencas, así como las islas circundantes.

Entre 1979 y 1990, la Antártida arrojó un promedio de 40 gigatoneladas de masa de hielo por año, mientras de 2009 a 2017 se perdieron aproximadamente 252 gigatones anuales