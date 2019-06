Argentina y Uruguay amanecieron sin luz. A las 7:07 de este domingo se produjo un apagón masivo de luz que dejó sin suministro energético a ambos países y, según trascendió, también afectó a algunas ciudades de Chile.

La primera entidad en salir a dar explicaciones fue la empresa de suministro eléctrico Edesur. "Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay", publicó desde su cuenta de Twitter.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junio de 2019

Edenor, por su parte, se manifestó a través de la misma red social al indicar a los usuarios que "debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad". Ninguna de las dos empresas energéticas amplió esta información.

Debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad. Seguiremos informando a la brevedad. #Edenor — Edenor Clientes (@EdenorClientes) 16 de junio de 2019

La Secretaría de Energía dio más precisiones. En un comunicado emitido esta mañana, informó que "hoy a las 7:07 se produjo el colapso de. Sistema Argentino de Interconexión (SADI)", lo cual provocó "un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay".

"Las causas se están investigando y aún no están determinadas", remarcó la entidad. En este sentido, aseguró que "ya se comenzó con la recuperación en las regiones de Cuyo, Noroeste Argentino y Comahue".

Además, "se está abriendo el resto del sistema para continuar con la recuperación total, que se estima puede llevar algunas horas", apuntó la Secretaría. En un gráfico de Cammesa, puede observarse cómo alrededor de las 7 de esta mañana cae abruptamente el suministro energético en todo el país.

CAMMESA

Aysa, por su parte, alertó que "el sistema de distribución de agua potable" de la empresa "se encuentra sin energía debido a la falla general en el sistema de interconexión", por lo que solicitó a los usuarios que "hagan un uso racional del agua".

[IMPORTANTE] El sistema de distribución de agua potable de @AySA_Oficial se encuentra sin energía debido a la falla general en el sistema de interconexión. Solicitamos que los usuarios hagan un uso racional del agua. #SinLuz #CorteDeLuz — AySA S.A. (@AySA_Oficial) 16 de junio de 2019

Este domingo, en tanto, son las elecciones provinciales en Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego, pero al menos en territorio puntano los comicios están demorados ya que todavía no fueron habilitadas las escuelas para votar. En Santa Fe, sin embargo, la jornada sigue un curso normal, dentro de las limitaciones generadas por la falta de luz artificial. En Tierra del Fuego, en tanto, el corte de luz no afecta ya que no está conectada al servicio eléctrico nacional.