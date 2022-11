Argentina es el tercer país con más opciones veganas de toda Latinoamérica, mientras que Buenos Aires es la segunda ciudad de la región con más oferta de este tipo de alimentos. Así lo mostró un reciente estudio llevado a cabo por la ONG Veganuary.

En la lista de los cinco países con más opciones de comidas veganas, Argentina se ubica en el tercer lugar con un porcentaje de 10,6%, mientras que por encima se encuentra Brasil con un 32,4% y México con un 25,9%. Al país le siguen Colombia con el 10,1% y Chile con el 8,4%.

La Ciudad de Buenos Aires se destaca en la región latinoamericana como la segunda con mayores opciones para veganos. Además, es la ciudad argentina con mayor oferta de este tipo de comidas, seguida por Rosario, y Córdoba, Mar del Plata y Mendoza en menor medida.

Respecto a otras regiones de la Argentina que son amigables con los veganos, "en el sur, destaca San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes", indica el informe de Veganuary. "Respecto al tipo de lugares con opciones veganas, adicional a restaurantes y tiendas saludables, que ocupan los primeros lugares respectivamente, también es posible encontrar una amplia oferta de delivery, panaderías y tiendas veganas", destaca.

El estudio analizó la oferta plant based de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, México y Venezuela, y consideró todos los datos que provee la aplicación HappyCow, que categoriza los diferentes negocios -restaurantes, tiendas saludables, tiendas veganas, panaderías, delivery, cafetería, heladería y food truck, entre otros- en veganos, vegetarianos y con opción vegana.

“Es increíble ver finalmente este crecimiento en América Latina. Algunos de estos países siempre han sido considerados como extremadamente difíciles para los veganos, pero hoy en día algunas empresas latinoamericanas están incluso liderando el mundo en innovación, como NotCo de Chile”, dijo Eric Brent, fundador de HappyCow.

Países veganos

El director de Veganuary Latinoamérica, Mauricio Serrano, mencionó que "los países con mayor oferta vegana en Latam coinciden con el ranking de países con más participantes de Veganuary, donde México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil, se posicionan en el top 10".

Veganismo en Argentina

En 2020 la población vegana y vegetariana en Argentina creció de un 9% a 12%. En lo que respecta a la industria alimentaria, los números son más grandes. En una encuesta desarrollada por la Unión Vegana Argentina (UVA), se señala que la población vegana y vegetariana creció de 9% a 12% en 2020 en el país.

Las personas comen menos carne

En esta misma encuesta, se detalla que entre quienes no comen carne hay un poco más de mujeres (52%) que hombres (48%) y la mayoría tiene entre 35 y 49 años. En el estudio realizado en el 2022, se demostró que el año pasado, las personas redujeron el consumo de carne en general.

A estas personas, que no dejan la carne del todo, pero no la consumen diariamente, se las conoce como flexitarianos, y el dato adicional llamativo es que, más allá del 12% que no consume ningún tipo de carne animal, se agrega otro 12% de la población que bajó el consumo.

La baja de consumo de carne y la inlcinación al veganismo, también favorece al medio ambiente. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne, se gastan, aproximadamente, 15.000 litros de agua. Bajar los kilos per cápita favorece, entonces, al cuidado del agua, un bien que empieza a encender las alarmas de todo el mundo por su probable escasez.