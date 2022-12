Alumnos de una escuela primaria del municipio bonaerense de San Martín estudiaron durante todo el año sobre la vida de Diego Armando Maradona, se identificaron con su origen y reflexionaron sobre las adicciones, la violencia de género y el ejercicio de la paternidad.

Estos temas atravesaron al jugador y también aparecían como problemáticas de los entornos de los estudiantes, quienes valoraron que es posible luchar y alcanzar un sueño, independientemente de un contexto desfavorable.

Diego le demostró a millones de chicas y chicos argentinos y de otras partes del mundo que se puede salir adelante y llegar a lo más alto sin importar el lugar de nacimiento. El "Diez" nunca olvidó sus orígenes. No se convirtió en otra persona por tener fama y riqueza, sino que siguió con su personalidad propia, valiente, políticamente incorrecto, sin miedo ni reverencias hacia nadie.

Por todos estos motivos, alumnos de 6to A y 6to C de la Escuela Primaria de Jornada Completa N° 33, de San Martín llevaron adelante el proyecto pedagógico "Armando a Maradona", ideado por los docentes Walter Auer y Noel Ardito, los cuales trabajaron la vida del ídolo argentino desde diferentes áreas curriculares, informó el programa Protagonistas, de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense.

"Armando a Maradona": surgimiento del proyecto

"El proyecto surgió en función de la situación socioeconómica del barrio donde está ubicada la escuela 33, el barrio Independencia, comúnmente conocido como Villa Curita; y a que era un año mundialista, los chicos traían ese tema a la escuela entonces pensamos en tomar esa figura tan emblemática y lo llevamos al llano", explicó Walter Auer a Télam.

Además, remarcó que "se buscó separar a Diego de lo futbolístico. Todos sabemos de sus glorias deportivas, pero lo más importante fue el Diego humano, con errores, quien, como decía Eduardo Galeano, era el más humano de los dioses, el dios de barro que se parece a nosotros".

Esta descripción de Auer permite entender que, en ciertos puntos, Maradona somos todos. Hay un poquito de cada uno de los argentinos en él. O mejor dicho, hay algo de Diego en cada uno de nosotros. Porque Maradona representa al pueblo argentino, con lo bueno y lo malo, lo claro y lo oscuro, la genialidad y la vulgaridad, la alegría y el dolor. Por ello, Diego Armando Maradona es considerado como uno de los mayores símbolos nacionales.

"Hemos desnudado a Diego para que lo puedan ver desde todos los ángulos y aristas. Y en verdad los chicos se han enamorado de esta figura de Diego, lo quieren mucho, y lo tomaron así con errores, aciertos, virtudes y miserias porque se sintieron identificados. Su vida es muy parecida a la de ellos y eso les penetró directamente", explicó el docente.

El profesor reconoció que "las drogas están muy presentes en nuestro barrio, los chicos conviven tanto con la inseguridad como con la droga. Este cuadro comparativo les permitió ver que comparten cosas en común con Diego. Se identificaron con este Diego que vivió en un barrio complejo, con situaciones semejantes a las de ellos y sin embargo pudo salir adelante. Un pibe de barrio que llegó a la cima del mundo. Eso aumentó la autoestima de los chicos".

"El Mesías de Fiorito"

Dado que Maradona vivió su adolescencia y primera juventud bajo la dictadura cívico militar que gobernó Argentina -tenía 16 años cuando fue el golpe de Estado-, el proyecto contempló trabajar sobre la resistencia que llevaron adelante por entonces las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Fue así como Maradona inspiró a los alumnos y alumnas a hacer una obra de teatro ("El Mesías de Fiorito"), muestras plásticas y murales, construir la maqueta del Estadio Azteca y recibir las visitas de periodistas y escritores reconocidos.

El área de Inglés de la institución también se ocupó del ídolo, y los alumnos trabajaron el relato del "gol del siglo" en ese idioma.

Desde la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense explicaron que "el proyecto Maradona surgió por inquietud de los docentes de la Escuela de San Martín y lo realizaron en un contexto puramente educativo. Partieron de una figura popular y trabajaron de manera interdisciplinaria distintos aspectos como las adicciones, la alimentación, la violencia de género, el deporte, los derechos humanos, la soberanía, etc".

Clases de ESI a partir de la vida de Diego

Auer precisó que Diego también apareció en las clases de ESI, que dan médicos de la salita del barrio: "Los chicos viven con situación de violencia, de abuso, con madres que sufren violencia de género, donde el patriarcado está muy enquistado en el seno de las familias, y abordamos también la situación de no reconocer a un hijo y el ir haciéndose cargo de esas situaciones".

Celebró que "con este proyecto, chicos que tenían problemas de alfabetización comenzaron a leer en los recreos, en las horas libres".

"Lo fundamental fue que entendieron que el ser pobre no me tiene que condicionar, me tiene que empoderar, les enseñó a luchar por sus sueños. Se dieron cuenta de que Diego, a pesar de sus errores, fue un hombre que se enfrentó a los poderosos, que hicieron lo imposible para destrozarlo, por manchar su imagen en todos los aspectos", agregó el docente.

Tiziano, un alumno que personificó a Maradona en la obra de teatro escolar, explicó que "antes solo sabía que Maradona había ganado un Mundial, pero ahora entiendo mucho más de su contexto. Hasta me sirvió para aprender sobre (el accidente nuclear) Chernóbil y (la construcción y caída de) el Muro de Berlín".

Además, gracias a lo que aprendió del genio del fútbol mundial, decidió probarse en el club Ferro Carril Oeste. "Tengo que ir el año que viene, espero tener suerte", dice con ojos brillantes de ilusión, en la serie "Protagonistas" que puede verse en el canal oficial BAEducación.