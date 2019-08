Los vecinos de Villa Crespo no tuvieron una posición unánime sobre el estadio cubierto para 11.500 personas que se está construyendo junto a la cancha del club Atlanta. Durante la audiencia pública que se realizó en el Espacio Aguirre, algunos vecinos dijeron que el estadio Buenos Aires Arena -emplazado en Humboldt y Camargo- trae "progreso y trabajo" mientras que otros aseguraron que "cambiará la identidad del barrio, aumentará la contaminación sonora y traerá caos vehicular".

Iniciaron la presentación ejecutivos de Buenos Aires Arena -una empresa conformada por la empresa propietaria del diario La Nación y AEG Woldwide- que aseguraron que "queremos integrarnos al barrio, hacer un aporte cultural, deportivo y social". "Todas las empresas de servicios manifestaron la factibilidad de la obra. Hay transporte público para llegar y tenemos 400 espacios de estacionamiento y estamos negociando para gerenciar 1300 plazas más", aseguraron al mostrar el informe de impacto vial.

En cuanto al impacto sonoro, aseguraron que "los sonidos de adentro no traspasan las paredes, no se escucha en el exterior. Tiene un sistema box en box que es absolutamente aislante". La audiencia pública, en la que se anotaron 67 oradores, se realizó luego de que el juez de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Aurelio Ammirato, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por algunos vecinos. Más de 2.253 personas firmaron una petición lanzada hace 9 meses en Change.org con la consigna "No al Estadio Arena de Villa Crespo".