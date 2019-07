El regreso de quienes decidieron descansar estos días por el feriado puente del 9 de Julio comenzó ayer pasado el mediodía y Aubasa registró por sus estaciones de peaje el paso de 44.928 vehículos lo que representa un incremento del 28% respecto del año pasado donde habían circulado 32.340 vehículos.

Aubasa precisó en un comunicado que la mayor cantidad de vehículos se registraron el sábado por la mañana donde en la estación de peaje de Samborombón hubo un pico de 1763 autos a las 10.

En tanto, en los peajes de Maipú (Ruta 2) y de La Huella, (Ruta 11) hacia la Costa Atlántica, Pinamar y Villa Gesell el promedio de autos ese mismo día fue constante de 900 vehículos por hora.

A la ciudad de Mar del Plata, arribaron 48 por ciento más turistas que el año pasado

El estado del tránsito en las rutas se actualiza en forma permanente a través de la cuenta de Twitter @AU_BA_SA, la cartelería variable y de Radio 2 107.1 en Autovía 2.

En tanto, Aubasa reiteró una serie de recomendaciones para los viajes entre las que se destacan: descansar bien antes de manejar; respetar las velocidades máximas y la distancia entre vehículos; usar el cinturón de seguridad; circular con las luces bajas encendidas; no realizar adelantamientos peligrosos; no usar el celular al volante y no ingerir alcohol.

Descanso

Varias de las principales ciudades de la costa dieron cuenta de las altas cifras de visitantes. Más de 93.000 turistas arribaron a Mar del Plata durante este fin de semana largo por la celebración del Día de la Independencia, un 48,3% más que el año pasado, según informó el Ente Municipal de Turismo (Emtur).

La funcionaria destacó los descuentos con los que contaron los turistas y señaló que fue un buen fin de semana para los gastronómicos y los centros comerciales.