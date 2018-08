Al menos 25 disparos fueron realizados ayer a la madrugada por desconocidos contra el frente de un edificio de la ciudad de Rosario, donde dejaron un mensaje de tinte mafioso similar al encontrado en otro inmueble aledaño al domicilio del padre de una jueza, por lo que se sospecha que el hecho pudo estar relacionado con la banda delictiva “Los Monos”.

“Dejá de meter pibes presos”, fue el mensaje dejado en el frente del edificio situado en San Luis 1,451 alrededor de la 1:30, donde realizaron la andanada de disparos, sin que se registraran heridas.

Aunque vecinos aseguraron que en el edificio no vive ninguna persona vinculada de manera directa o indirecta con los juicios a la banda narco “Los Monos”, como si sucedió en otros hechos intimidatorios, posteriormente se supo que hace unos 20 años había residido en el lugar la jueza Gabriela Sansó.

La magistrada es la presidenta del tribunal que a partir de mañana tendrá a su cargo la revisión de la sentencia que el pasado abril condenó a prisión a los jefes de la banda Los Monos.

El mensaje dejado en el lugar es similar al que días atrás fue dejado en un inmueble baleado, que es contiguo al domicilio ex presidente de Rosario Central Horacio Usandizaga, padre de la jueza Marisol Usandizaga, integrante del tribunal que condenó a los jefes de Los Monos.

El tribunal presidido por Sansó, que integran también las camaristas Carolina Hernández y Bibiana Alonso, examinará 16 condenas y tres absoluciones, lo que implica que un total de 19 personas que fueron acusadas en el proceso deberán estar presentes en las audiencias que se celebrarán en el Centro de Justicia Penal, que también fue blanco de ataque a balazos. El jueves pasado se habían escuchado disparos en el edificio, pero que nadie había hecho la denuncia.

“Varios impactos pegaron en las persianas de mi casa, por suerte no atravesaron la ventana y no llegaron al living de mi casa”, expresó un vecino, cuya esposa es abogada laboralista, aunque consideró que la intimdación no se relaciona con ella.