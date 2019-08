Una nutrida manifestación acompañó ayer por la mañana la presentación de la apelación a la condena de Marian Gómez, la joven sentenciada a un año de prisión por "resistencia a la autoridad y lesiones leves", un "fallo sin perspectiva de género", dijeron, al denunciar que fue hostigada por las fuerzas de seguridad por estar besando a su esposa en la estación Plaza Constitución en 2017.

"Presentamos una apelación para que se revea la condena a Marian porque entendemos que es un fallo sin perspectiva de género, que en ningún momento evaluó la prueba que nosotras presentamos", señaló a Télam Rocío Girart, esposa de Marian, tras realizar la presentación en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26, en Paraguay al 1500.

Y continuó: "Lo que le pasó a mi compañera no es excepcional, es parte de una situación que atravesamos todos los días las lesbianas y las compañeras trans y es necesario visibilizar; defenderse no es delito y nadie tiene que acatar una orden que no es legítima, ningún funcionario público puede requisarnos desnudas en una seccional policial".