La tendencia dosmilera o del famoso Y2K no solo se ve en el regreso del tiro bajo en los pantalones, sino en un resurgimiento de la música que en los primeros años de la década de 2000 lideraba los principales charts del mundo. Con un público dispuesto a escuchar sonidos más cercanos a punk con guitarras distorsionadas que proponen un viaje a la movida "skater" de la soleada California, la banda Blink 182 volverá a los escenarios con una gira 2023/2024 que incluirá a la Argentina en marzo del año que viene y este viernes presentará un tema nuevo que buscará volver a esas raíces.

Blink 182, banda estadounidense de pop punk y punk rock, fue fundada en 1992 por Tom DeLonge (Voz y guitarra), Mark Hoppus (voz y bajo) y Scott Raynor (batería) pero no consiguió el éxito internacional, sino hasta 1999 cuando finalmente se incorpora a Travis Barker en la batería y lanzaron su álbum "Enema of the State", que incluyó a sus hits "What's My Age Again", "All the Small Things" y "Adam's Song".

A 30 años de su surgimiento, Blink 182 anunció su gira retorno con la reincorporación de Tom DeLong a la banda, donde sus integrantes pisarán suelo argentino por primera al presentarse en el Lollapalooza 2023 a celebrarse el 17, 18 y 19 de marzo de 2023 en el Hipódromo de San Isidro con Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía y Lil Nas X como sus compañeros headliners.

En esa oportunidad los fans podrán cantar, gritar y hacer pogo cuando la banda toque los ya clásicos "Stay together for the kids", "First day", "I miss you", "Feeling this", e incluso enamorarse en el concierto con "Rockshow".

Separación de Blink 182

Al exitosísimo disco "Enema of the state" le siguieron "Take off your pants and jacket" en 2001 y el homónimo "Blink-182" en 2003. Sin embargo, su siguiente álbum de estudio "Neighborhoods" fue lanzado recién en 2011, luego de ocho años.

Durante esos años turbulentos la banda estuvo en crisis: Tom DeLonge decidió apostar a sus proyectos musicales paralelos como Box car races o Angels and Airwaves. DeLonge decidió cancelar una serie de shows en Europa en 2005 porque "necesitaba descansar" y sus compañeros de banda no se enteraron por él, sino por su representante.

Por su parte, Mark Hoppus y Travis Barker comenzaron a trabajar en un proyecto alterno llamado +44, en referencia al código de marcado para llamar a Inglaterra.

Tras cuatro años sin hablarse, DeLonge retomó el contacto con sus excompañeros en 2009 luego de un accidente que Travis Barker tuvo durante un vuelo privado, del que terminó con serias lesiones. Recuperar el contacto les permitió grabar "Neighborhoods" en 2011.

Sin embargo, en enero de 2015, DeLonge decidió dejar la banda y fue sustituido por Matt Skiba, en principio sería para participar del Musink Festival, festival de música y tatuajes, aunque término grabando con Mark y Travis dos disco más California en 2016 y Nine en 2019.

DeLonge quería dedicarse a sus proyectos aparte de la música. Fue productor y compositor musical del film Love dirigido por William Eubank y en diciembre de 2022 estrenará su ópera prima como director de la película "Monsters Of California".

Fue el propio músico quien en agosto de este año hizo ilusionar a los fans de Blink 182 con una posible reunión al publicar en su cuenta de Instagram una foto de la banda.

Por su parte, Barker no solo es conocido por ser el baterista de Blink 182, sino que tomó notoriedad por ser la actual pareja de Kourtney Kardashian.

Nuevo tema, nueva etapa

Después de idas y venidas, la banda avanza hacia una nueva etapa en su historia tras 30 años de su fundación. Este martes lanzaron su instagram con la descripción: "Estamos volviendo. Viene la gira. Viene el álbum. Viene Tom".

La frase acompaña a un video de presentación de nuevo tema "EDGING" que saldrá el próximo viernes. Allí se ve a diferentes personas hablando sobre el regresos de la banda y haciendo un chiste en doble sentido con contenido sexual, ya que los participantes del video están ansiosos por "see them coming" o sea verlos volver a la música. La palabra "coming" se usa también para referirse al orgasmo tanto femenino como masculino y a la eyaculación.

Blink 182 en Argentina: comprar entradas y cuánto cuestan

Como todo los años, las entradas del Lollapalooza Argentina se venden a través de All Access. El 3 day pass se vende a $50.000 + service charge con acceso a 6 cuotas sin interés a $8.333 con el service charge con Santander American Express. Aún no está definido en cuál de los tres días tocará Blink 182.

Para comprar los tickets para el Lollapalooza 2023: https://www.allaccess.com.ar/event/lollapalooza-2023