Los prestadores de salud advirtieron al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Servicios de Salud que sin financiamiento es “imposible” hacer frente al pago del bono de 24.000 pesos para los trabajadores privados establecido por el Gobierno nacional. Fuentes del sector explicaron que las condiciones que atraviesa el sistema requieren de decisiones del Gobierno.

Las entidades nucleadas en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) enviaron cartas a los diferentes organismos para alertar que no podrán abonar la suma no remunerativa a pagarse en diciembre si no consiguen “el financiamiento correspondiente”.

Una fuente oficial señaló que “al tratarse de una actividad regulada, cuando hay que establecer salarios se coordina entre todos los diferentes sectores y el Gobierno”, pero que al momento de la firma de la paritaria tres meses atrás no había un escenario de pagos extraordinarios, por lo que ahora no cuentan con los fondos necesarios para pagar en término.

“Cuando se determina un aumento paritario se acuerda además un incremento de las prestaciones y los financiadores”, explicó. “El problema es que no todos los prestadores trabajan con los mismos financiadores, entonces se tiene que coordinar un número similar para todos”.

Ese monto se estableció en un 7%, una cifra que se solicitará por única vez y abarcaría a todas las Obras Sociales y las empresas de medicina Prepaga.

Asimismo, recordó que “el sector prestador de salud no es formador de precios” y que “continúa inmerso en la crisis de atraso en sus ingresos”. Por ese motivo “recibe distintos programas de ayuda por parte del Estado nacional”, con el que “siempre hubo diálogo”, aclaró.

“La mayor parte de lo financiado va a costos y salarios”, profundizó la fuente consultada.

Qué plantean los prestadores de salud

En las cartas, la FAPS recordó que el “el sector firmó una paritaria que totalizó un incremento de 96%, de los que 39 puntos se concentraron en el último trimestre del año, que se suma al pago del medio aguinaldo para la totalidad de los trabajadores del sector; y 16 puntos se deberán abonar en los primeros meses del próximo año”. A su vez, insiste en que al momento de la firma de la paritaria “no estaba previsto ningún bono extraordinario para los trabajadores y que los aumentos otorgados superaron los niveles de inflación”.

“La decisión del Gobierno nacional de implementar este bono de refuerzo a los trabajadores que ganen menos de tres SMVM -equivalente a un monto de $ 185.000- es de imposible ejecución para las empresas prestadoras de salud de todo el país, que dependen del FESCAS y de los beneficios del Decreto 300 para poder afrontar mensualmente el pago de salarios”, alertaron.

Por último, los prestadores indicaron que “esta medida sin financiación alguna sólo contribuye a agravar aún más el atraso económico del costo prestacional que, desde el inicio de la pandemia a diciembre de 2022, supera el 40% respecto del promedio de los aranceles obtenidos”.

Fundamentos económico

El economista Jorge Colina, integrante del staff de ADECRA y a cargo del Departamento de Investigaciones Económicas, explicó a BAE Negocios que "el problema de las empresas privadas de salud es que en el 2020, con la pandemia, no recibieron ningún aumento de precios".

"En 2021 recién lo empezaron a recibir en la segunda mitad del año, pero fueron aumentos parciales respecto de la inflación. Ahora en 2022 se aceleró la inflación, y ya vienen con los precios atrasados", amplió.

Colina remarcó que "el convenio colectivo de la sanidad empieza a dar aumentos en la segunda mitad de cada año. Entonces ya habían sido pactados aumentos casi como la inflación para diciembre, con precios atrasados".

"Este bono, decisión unilateral del Gobierno, se hace imposible de cumplir para muchas privadas de salud, que además tienen que dar los aumentos pactados por el convenio colectivo", explicó el economista especialista en economía laboral, de la educación, de la salud, de la protección social y del sector público.