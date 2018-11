Un femicidio es cometido cada 32 horas en Argentina, estadística levemente inferior al promedio de los último 10 años, informaron ayer desde la Casa del Encuentro al presentar los resultados del último relevamiento realizado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año.

La cifra muestra un leve descenso en el número de víctimas, ya que disminuyó la cantidad de asesinatos por hora que hasta el año pasado era de uno cada 30 horas.

Durante este periodo, el Observatorio de Femicidios de Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que depende de la Casa del Encuentro, contabilizó 225 femicidios y femicidios vinculados a mujeres y niñas (aquellas asesinadas por estar en la línea de fuego o para torturar psíquicamente a la mujer) y 29 femicidios vinculados de hombres y niños en más de 120 diarios y agencias de noticias de todo el país.

"Si bien el descenso es muy leve, no es lo mismo cada 32 horas que cada 30. Esto muestra que algo se está modificando y me da un poco de esperanza y fuerza para seguir trabajando", expresó Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, al presentar el informe que la organización elabora desde hace diez años.

El relevamiento encontró, además, que 250 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 67 por ciento son menores de edad. En más del 60 por ciento de los casos el victimario era una pareja o ex pareja; en tanto en 21 casos no hay registro de quién fue el agresor porque no hubo personas detenidas; el informe contempló además 4 casos de mujeres muertas en abortos clandestinos y 4 travesticidios. El 62% de los femicidios se cometieron en la casa de la víctima.