Cada día, un promedio de 272 adolescentes se convierten en madres en la Argentina, donde se calcula que el 13,7 por ciento de los nacimientos son producto de embarazos en esa temprana etapa de la vida. Así lo indican datos del Ministerio de Salud de la Nación de este año difundidos por la asociación civil Grupo FUSA, que menciona además que en 2016 se produjeron 97 mil nacimientos de madres de entre 15 y 19 años.

La fecha de hoy se fijó como el Día Mundial de Prevención del embarazo adolescente. En ese contexto, se lanzó la campaña de alcance nacional #MostráTuPoder, impulsada por organizaciones de la sociedad civil y adolescentes entre 13 y 18 años.

La acción consiste en una serie de mensajes que interpelan a adolescentes para promover el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus poderes y poder elegir si tener sexo, con quién, cuándo, sin ninguna forma de violencia y /o coerción y respetando la decisión de la otra persona de manera saludable y placentera.

La campaña #MostráTuPoder está coordinada por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en conjunto con Unicef, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), Amnistía Internacional Argentina, FUSA AC, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, Las Otras Voces y Doncel.

De acuerdo con datos de Unicef, cada día nacen en Argentina señaló que nacían 300 bebés por día de madres adolescentes; entre ellas, 240 eran madres por primera vez, 50 por segunda y 10 por tercera.

El 70 por ciento de esas madres no planificó esos embarazos, según el informe Situación de salud de las y los adolescentes del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.

El 34,4 por ciento de las adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, según la "Investigación exploratoria sobre características de crecimiento desarrollo y cuidados de la salud sexual y reproductiva en población adolescente", realizada por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. De ese total, el 47,4 por ciento fue por falta de información o información errónea vinculada con mitos falsos.

Riesgos

El embarazo no planificado constituye un enorme y grave problema dentro del campo de la Salud Pública en general y para la mujer en particular. "No solo porque se asocia a una mayor morbilidad y riesgo de complicaciones, tanto para la madre como para el feto, sino porque alrededor del 10% de estos embarazos terminan en abortos", destaca la Dra. María Elisa Moltoni, ginecóloga del Departamento de Planificación Reproductiva de Halitus Instituto Médico.

Respecto al uso de anticonceptivos, la especialista indica: "En adolescentes, así como en adultas, actualmente se recomiendan en primera instancia los llamados métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARCs, según siglas en inglés). Estos métodos tienen menos del 1% de falla, ya que su eficacia no depende de la conducta de la usuaria; por eso, se mantiene en cualquier situación".