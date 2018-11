Los gremios aeronáuticos iniciaron esta mañana una serie de asambleas a nivel nacional por reclamos salariales, por lo que se cancelaron 57 vuelos de Aerolíneas Argentinas, a partir de los inconvenientes en distintos aeropuertos.

La situación -que comenzó a las 7 de este jueves- afectaba a unos siete mil pasajeros y no se descartaba una mayor afectación del tráfico aéreo, si es que las asambleas se prolongan en el tiempo.

El vocero de Aerolíneas Argentinas, Marcelo Cantón, sostuvo en declaraciones al canal TN, que se trata de una "medida de fuerza encubierta y sorpresiva porque no hay un planteo que atender".

No obstante, admitió que existe un reclamo porque se pague una cláusula gatillo de ajuste por inflación en el pago de los sueldos de octubre que la compañía no reconoce porque entiende "que no corresponde", ya que no es contemplado en el acuerdo paritario obtenido el año pasado.

La medida de fuerza es llevada adelante por los gremios de pilotos ( APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior ( UPSA).

El viernes último, hubo una medida similar del sexto gremio que agrupa a trabajadores de la empresa, la Asociación de Aeronavegantes (AAA). Según explicó la línea aérea de bandera en un comunicado, la medida de fuerza consiste en la realización de asambleas en los principales aeropuertos, impidiendo el normal desempeño de tareas.

"Las asambleas buscan afectar el servicio de la compañía", advirtió Aerolíneas, que a la vez puntualizó que por las características de la protesta gremial, las operaciones no podrán normalizarse antes de las 10 de este jueves.

"En la medida que las asambleas se extiendan, los vuelos cancelados o demorados podrían ser más aún", admitió la línea aérea.

Además, aseguró que el reclamo gremial "no fue acompañado de un planteo formal a la compañía, lo que impide la posibilidad de conversar sobre las diferencias que pudieran plantearse".

También, indicó que intentará reubicar a los pasajeros afectados en los vuelos más próximos a su programación original que sea posible. Tales pasajeros podrán cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron.