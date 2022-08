Frente a los problemas ambientales que atraviesa la sociedad a nivel mundial, cada vez son más las personas que se encuentran realizando pequeños cambios en su rutina diaria para poder reducir el consumo de plástico en sus hogares.

Uno de los materiales que se está incrementando en las empresas para suplantar al plástico, a modo de alternativa eco-friendly, es el bambú. Se trata de una planta fuerte, duradera, y completamente biológica, por lo que, es degradable.

Cepillos de dientes de bambú

Los cepillos de dientes de bambú son uno de los productos que se convirtieron en tendencia en esta creciente conciencia social por el cuidado del medio ambiente. Algunas encuestadoras dieron a conocer que una persona utiliza alrededor de 300 cepillos de dientes a lo largo de su vida, suponiendo que vive 80 años.

Por lo tanto, esa persona generará unos 5 kg de residuo plástico solo en el uso de cepillos de dientes de plástico. En Estados Unidos, se desechan alrededor de 1.000 millones de cepillos de dientes de plástico cada año.

Frente a los problemas ambientales, las empresas comenzaron a buscar una alternativa para el cuidado del medio ambiente. Lógicamente, dejar de usar el cepillo de dientes no es una opción. Sin embargo, sí que se puede optar por cepillos fabricados a base de materiales biodegradables, como el bambú. En los últimos años, creció notablemente el número de empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de productos, que no solo prometen no generar residuos, sino además disminuir los daños ambientales que supone su propia fabricación.

Por lo general, el 50% de este coste ambiental tiene lugar durante la fabricación y el transporte del producto, para el que se utilizan materiales derivados de recursos fósiles, como el petróleo. En cambio, el bambú es una planta que crece muy deprisa, sin necesidad de muchos cuidados especiales, por lo que haría muy sencilla y rápida su recolección.

Cepillo de dientes eco-friendly

Utilizar cepillos de dientes de bambú es una de las mejores alternativas al plástico de las que disponemos hoy en día. Por ese motivo, el uso de cepillos de dientes ecológicos, fabricados a base de materiales biodegradables, como el bambú, se está extendiendo rápidamente.

Algunas de las ventajas de la sustitución del cepillo de dientes tradicional al cepillo de dientes de bambú, es que al estar fabricados de bambú, no supone ningún tipo de tala, dado que el bambú es una planta que se recolecta, no se tala, y crece muy rápidamente, casi 1 metro al día.

Los cepillos de bambú son elegidos para cuidar el medio ambiente

Además, absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono, lo que ayuda a combatir el cambio climático.

Cuánto dura un cepillo de diente de bambú

El cepillo de dientes de bambú tiene la misma durabilidad que uno de plástico: 3 meses. Por lo que es recomendable sustituirlo por uno nuevo transcurrido ese período.

Es importante tener en cuenta que aunque todo el mango del cepillo de dientes de bambú es completamente biodegradable y compostable (está fabricado al 100% en fibra vegetal), muchos cepillos de bambú tienen las cerdas son de nylon, y hay que reciclarlas en su lugar adecuado, después de retirarlas con unas pinzas o alicates.

Existen otros cepillos de dientes ecológicos que tienen cerdas hechas a partir de pelo de cerdo, pero en nuestro caso ya no sería una opción vegana, así que se descartó por completo cuando buscamos la mejor opción de cepillos de dientes de bambú.

Productos eco-friendly

Los cepillos de dientes de bambú comenzaron a venderse en primer lugar en pequeños emprendimientos, pero al ver la repercusión en las personas, y que cada vez se implementan las medidas en las grandes empresas para el cuidado del medio ambiente, empresas como Colgate decidieron ofrecer productos eco-friendly como es el caso de los cepillos de dientes.

En general, los cepillos de dientes albergan muchas partículas y bacterias provenientes de nuestro cuarto de baño y nuestra cavidad bucal. El bambú cuenta con propiedades antibacterianas, lo que lo convierte en una opción más higiénica y segura para nuestros dientes.