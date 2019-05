El ajuste y el recorte de fondos alcanza niveles preocupantes en el sector de la ciencia. Al éxodo de profesionales sumamente valiosos que se van del país por la falta de oportunidades, se suman ahora nuevos capítulos tristísimos.

Una investigadora del Conicet, Marina Simian, una bióloga que se desempeña en el CONICET y busca encontrar una cura para el cáncer, concursó en el programa "¿Quién quiere ser millonario?" este martes por la noche. La científica, que ganó el premio de medio millón de pesos gracias a sus conocimientos, destinará estos fondos para financiar el laboratorio para continuar con su proyecto. Emocionó a la audiencia del programa conducido por Santiago del Moro cuando aseguró que fue allí en busca de fondos para continuar con su investigación.

La historia de Simian se volvió viral durante el día de ayer. La profesional dirige un equipo dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en la Universidad de San Martín, que tiene como objetivo desarrollar nuevas terapias contra esta enfermedad.

Dora Barrancos presenta su renuncia al directorio del Conicet sin que se designe aún a su sucesor

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", explicó la bióloga, madre de tres hijos adolescentes.

Partida

En las últimas horas, en declaraciones a la prensa, Dora Barrancos, anunció que renunciará hoy al Directorio del Conicet. Su sucesor, Mario Pecheny, triunfó en las últimas elecciones y debería ser designado en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin embargo, el Ejecutivo demora su designación. En tanto no se confirme, el área quedará acéfala.

La profesional deja su puesto tras cumplir con su primer mandato (2010-2014) y renovarlo por cuatro años más (2014-2018). "Ya pasó un año desde que se eligieron autoridades y mi sucesor no fue designado en su cargo. Es una manera de dejar en evidencia la negligencia del gobierno actual", indicó en declaraciones al diario Página 12.

El Conicet ya reclamó en varias oportunidades la ampliación de su presupuesto. El mes pasado, un total de 140 directores de 294 institutos que componen el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas reclamó una mejora en este concepto y difundieron un comunicado en el que pidieron un "plan de salvataje" para el Conicet.