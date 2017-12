El turismo ha experimentado este año una serie de acomodamientos que redefi nen las tendencias y cómo se adapta el negocio.

Exceso de turismo en las ciudades

Un tema fundamental este año ha sido el exceso de turismo. En destinos que van desde Venecia hasta Perú, los gobiernos locales se enfrentaron al hecho de que el turismo es un motor económico importante, pero se vuelve destructivo si es masivo. En Ibiza, ocurrió lo impensable: el municipio de San José prohibió a DJs de 16 clubes de playa y comenzó a regular el número de hoteles y propiedades de Airbnb disponibles en un momento dado, una medida que aleja a la isla de su reputación de no dormir nunca. En Dubrovnik, Croacia, la legislación limitó los visitantes a la ciudad amurallada medieval a 4.000 por día, lo que creó espacio disponible muy necesario. Y en Perú, los límites a las entradas diarias al Machu Picchu, que se rumoreaban desde hacía tiempo, fi nalmente se implantaron con el fi n de proteger el sitio histórico de los efectos del exceso de tráfi co peatonal. Todas estas son buenas noticias, y no solo para los destinos en riesgo de ser destrozados. Signifi ca que en estos lugares frágiles, el turismo se desarrollará con una mirada más cercana a la sostenibilidad, y algunos lugares pasados por alto hasta ahora recibirán la atención que siempre habían merecido.

Nuevas reglas del aeropuerto, dolores de cabeza

El fervor nacionalista en lugares tan dispares como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania hizo que las fronteras cerradas se convirtieran en uno de los temas más recurrentes del año, algo alarmante para los viajeros que creen en un mundo sin fronteras. Esto se manifestó de manera más prominente en el infame veto migratorio de Trump, ahora en vigor ofi cialmente, que impide el ingreso a visitantes de ocho países (incluidos seis con poblaciones mayoritariamente musulmanas). No es necesario que usted sea de esos lugares para sentir los efectos en cascada de esa “seguridad y control mejorados”. En aeropuertos de todo el mundo, se han introducido medidas de seguridad adicionales como la prohibición de computadoras portátiles en vuelos y cacheos en las puertas de embarque. Recientemente, las aerolíneas comenzaron a tomar medidas enérgicas contra el equipaje inteligente con paquetes de baterías. Dado que Europa va a votar para terminar con los viajes sin visado en marzo, y Trump está respondiendo este mes con nuevas reglas para los turistas que llegan a Estados Unidos, este es un relato que aún se está desarrollando.

Desconectarse adquirió una nueva importancia

En un momento en el que el volumen de noticias de última hora parecía haber llegado a su punto más alto, los viajeros en 2017 deseaban irse lejos, muy lejos. Los destinos propuestos por las agencias de viajes destacaron por su aislamiento (la Antártida, las Maldivas) y por las experiencias en lugares impresionantes al aire libre para poder desconectarse (Nepal, Sudáfrica). En todo el mundo, el bienestar mental y holístico tuvieron prioridad sobre los masajes o los tratamientos faciales, y se lanzaron programas de “mindfulness” y meditación. De hecho, los analistas de redes sociales de Local Measure, una empresa de perspectivas de los consumidores, dicen que los viajeros mencionaron “desintoxicarse” más del doble de veces en 2017 que en 2016.

La madre naturaleza reescribió el mapa de viaje

Tres huracanes de una fuerza extraordinaria golpearon Texas, Florida, el Caribe y Puerto Rico este año; los efectos de Harvey, Irma y María aún se sienten en casi todos los lugares por donde pasaron. Partes del Caribe han sido borradas del mapa turístico hasta fi nales de 2018 como mínimo, incluido San Bartolomé (las casas de la isla vuelven a estar operativas, pero se necesitará el año para reconstruir los hoteles) y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico muestran signos de recuperación ligeramente más rápidos. Casi al mismo tiempo que las tormentas, los incendios forestales azotaron la costa oeste en dos estallidos, uno en la región del vino de California y otro en el área metropolitana de Los Ángeles. Los desastres naturales han llevado a los viajeros a buscar nuevos lugares para curar su estancamiento invernal: las alternativas de clima cálido incluyen Nueva Zelanda, las Bermudas y Los Cabos, en México. Pero recuerde que los viajes a zonas que se están reestableciendo brindan dólares de turismo muy necesarios que son fundamentales para los esfuerzos de recuperación.

Las aerolíneas llegaron a nuevos mínimos y a nuevos máximos

Los viajeros en la parte trasera de los aviones fueron objeto de varios nuevos tipos de tortura en 2017. Hubo pasajeros que fueron agredidos físicamente o arrastrados fuera de un avión en una serie de incidentes dantescos que convirtieron a la fi gura del “portavoz de aerolí- nea” en uno de los empleos menos envidiados del año. No fueron solo las reyertas inhumanas durante el vuelo las que causaron sorpresa: en julio, United Airlines Inc. anunció planes para revender asientos de pasajeros a otras personas por más dinero.

Luego, en septiembre, Jet Blue Airways Corp. decidió reducir sus asientos después de años de priorizar una fi losofía de “el cliente primero”. Y el mes pasado, British Airways anunció una nueva política donde aquellos que pagan menos por sus boletos también son los últimos en subir al avión.

Todo esto ocurría mientras Qatar Airways Co. y Emirates Airline desa- fi aban los estándares de la aviación de lujo con sus confi guraciones mejoradas de cabina de lujo que se ven menos como unos asientos de cuero y más como la sala de estar de una casa. En resumen: hay una disparidad de clases más grande que nunca en los cielos, que se acentuará aún más con el tiempo.