Ya sea por búsqueda de nuevas aventuras o con miras hacia una nueva vida en otro país, cada vez más argentinos indagan en sus raíces para obtener la doble ciudadanía, ya sea española o italiana. Sin embargo, esto no es tarea fácil y cada consulado tiene sus propias reglas de juego que cambian constantemente. El primer paso, una vez reunidos los papeles necesarios, es pedir un turno en las respectivas sedes a fin de empezar el trámite.

Turnos habilitados

Por su parte, el Consulado Italiano en Mendoza habilitó nuevas fechas para poder tomar turnos y comenzar a tramitar la ciudadanía por matrimonio o lazos sanguíneos (cittadinanza iure sanguinis / ricostruzioni; cittadinanza per matrimonio -appuntamento a nome del coniuge straniero; debe presentarse solo el cónyuge extranjero).

El próximo jueves 18 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, estará disponible el sistema para acceder a un turno que permita la ciudadanía por matrimonio. Mientras que desde este miércoles, empezarán recibir los certificados para nacionalizar a hijos directos, cuyos papeles se envían por correo electrónico siguiendo las indicaciones de la Oficina de Registro.

Por su parte, el ministro del interior Eduardo "Wado" de Pedro, en su última visita a Italia, coordinó con su par de ese país "facilitar los trámites a aquellos argentinos y argentinas con ciudadanía italiana". Se trata de medidas conjuntas que llevarán adelante para acelerar la digitalización de los documentos necesarios.

Link definitivo para tramitar la ciudadanía italiana en Buenos Aires

La web oficial donde se informan las novedades es https://consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/es/. Sin embargo, para conseguir un turno gratuito y empezar el trámite tanto de la ciudadanía como de obtención y renovación del pasaporte italiano, será condición fundamental crearse un perfil en el sistema https://prenotami.esteri.it/, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.

Allí pedirán un nombre de usuario, contraseña y algunos datos personales. Se recomienda ingresar periódicamente para saber cuándo se habilitan los nuevos turnos en el consulado que corresponda, por ejemplo, en el de Buenos Aires.

De todos modos, están disponibles los cupos para sacar o renovar el pasaporte. Para ello, una vez que ingresen en el sitio deberán buscar el trámite deseado y seleccionar "Reservar".

Cuánto cuesta el trámite de ciudadanía italiana

Según el Consulado Italiano en Buenos Aires, el valor del trámite a partir del 1º de julio de 2022 el pasaporte tiene un costo en pesos $14.440.- (costo de la libreta + un único pago de tasa administrativa).

Mientras que la ciudadanía tiene un costo de 300 euros que se puede pagar en pesos argentinos, según la cotización al cambio oficial en el momento de abonar.

El dinero equivale a los impuestos consulares y no es reembolsable, por lo que en el caso de no ser aprobada la solicitud de la ciudadanía, no se devolverán.