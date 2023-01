Una ola de robos se vive día a día en José C. Paz, donde comerciantes hartos de esta situación exigen mayor presencia policial para dejar de ser víctimas constantes de los delincuentes.

Crónica HD compartió el video de una cámara de seguridad de un kiosco que fue víctima de un brutal robo en plena madrugada.

A través de una pequeña ventana, se pudo ver como a las 4 de la madrugada llegó un hombre a pedir agua, por lo que la comerciante se dio vuelta para buscarla. En ese momento él saltó para ingresar por la ventanita y la amenazó con un cuchillo de cocina. Con una bolsa se llevó cigarrillos, plata y salió rompiendo la puerta.

“La chica tiene miedo de trabajar. Acá todo el tiempo están robando, lo que pedimos es más seguridad”, aseguró Gonzalo, el dueño del kiosco.

Por su parte, Marisa, una vecina del lugar, contó sobre el episodio vivido por la joven comerciante: “Ella se fue corriendo después de que el delincuente le entró a robar. Me dijo me entraron a robar al negocio. Les dije que por favor me envíen un móvil. La Policía nunca apareció. Llamé al dueño del negocio”.

“Tenemos una comisaría a dos cuadras y otra a seis. Pedí que me enviaran un móvil y nunca aparecieron”, agregó, en diálogo con Crónica HD.

Otro video muestra una mujer que es abordada por motochorros cuando llegaba de trabajar. Los delincuentes armados actúan con total impunidad.

Otro comerciante, con una verdulería barrial, destacó: “Me enteré lo del kiosco. La chica estuvo muy mal. Acá queremos aunque sea un patrullero. Nosotros tenemos miedo de salir. Nos vemos obligados a cerrar a las 9”.

“Los robos son a toda hora. Robaron autos, motos. Estoy a cuatro cuadras de la comisaría (la tercera) y no hacen nada", sostuvo.