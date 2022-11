Las redes sociales son la fuente de consumo masivo de información. Un usuario puede leer, comentar y compartir posteos o tweets en apenas segundos. Parece divertido y sencillo, pero tiene ciertas complicaciones. No sólo actúan de forma constante los medios de comunicación, sino diversas personalidades de todo el mundo y uno de los sectores más "atacados" son los deportistas.

A días del comienzo del Mundial Qatar 2022, la difusión de noticias aumentó a grandes rasgos. También las publicaciones de los futbolistas que representarán a sus respectivos seleccionados. Aunque, el inconveniente está en cómo harán los protagonistas para evitar el acoso, las amenazas violentas y el discurso de odio.

Hace más de un año, el delantero de la Selección de Inglaterra, Marcus Rashford, recibió una catarata de mensajes racistas a raíz de haber fallado un penal en la final de la Eurocopa ante Italia. Incluso, el exatacante de la Selección argentina, Gonzalo Higuaín, fue víctima de las burlas de usuarios debido a su peso o cuestiones estrictamente relacionadas con no haber marcado un gol en determinados encuentros. Se pueden citar más ejemplos, pero la gran pregunta que ellos mismos se deben hacer es si se pueden frenar estos ataques.

"No saben el daño que genera", la contundente frase del "Pipa" sobre las redes

Meta lo tiene claro. Hay reglas que cumplir. "Además de responder a los informes de nuestra comunidad, además de los mensajes privados, también usamos la tecnología para buscar de manera proactiva contenido que pueda infringir estas reglas", explican en su sitio oficial.

Se tomarán medidas contra todo aquel que viole las reglas, "ya sea enviándolo a nuestros equipos para su revisión o, si está realmente seguro, eliminándolo automáticamente". Para tomar dimensión de las dificultades para combatir esta problemática, entre abril y junio de 2022, la compañía accionó en más de 17 millones de discursos de odio en Facebook e Instagram, en donde encontraron a más del 90 % antes de que alguien lo denunciara.

"Desarrollamos nuevas funciones, y actualizamos las existentes, para ayudar a los futbolistas y fanáticos a mantenerse seguros en nuestras aplicaciones y protegerlos del abuso", detallaron.

Mundial Qatar 2022: cómo pueden protegerse los futbolistas en Facebook e Instagram

Desde Meta explicaron que los usuarios pueden desactivar completamente las solicitudes de mensajes directos (DM) en Instagram. Por lo tanto, no podrán recibir mensajes de personas a quienes no sigan. No obstante, también pueden elegir quiénes pueden comentar sus publicaciones. Sin embargo, desde la compañía remarcaron que "algunas figuras públicas nos dijeron que no quieren desactivar las solicitudes de DM por completo, porque les gusta escuchar a los fanáticos y otros miembros de su comunidad".

¿Qué decidieron? Desarrollaron Hidden Words, una función que al estar activada "envía automáticamente solicitudes de mensajes directos, incluidas las respuestas de story, que contienen palabras, frases y emojis ofensivos a una carpeta oculta para que no tengas que verlos". No solo eso, también se ocultarán los comentarios en las distintas publicaciones.

Menajes directos en Instagram (Fuente: Meta)

Según datos de la empresa, más de una de cada cinco personas con más de 10.000 seguidores ya lo activaron. Pero ahora, el enfoque está puesto en el Mundial. "También estamos probando activarlo de forma predeterminada para las personas con cuentas de creador, lo que incluye a muchos futbolistas que juegan en la Copa del Mundo".

Limits, la función más útil para los futbolistas que participen de Qatar 2022

Es ideal para los futbolistas, cuando experimentan picos repentinos de comentarios y mensajes directos. Por lo general, esto último se origina luego de un partido. Según Meta, "la mayor parte de la negatividad hacia ellos proviene de los no seguidores o de los seguidores recientes". En esos casos, la compañía le solicita que active la función Limits.

Se trata de una especie de bloqueo una forma rápida y efectiva de evitar la interacción de los usuarios. Además, al bloquear a un usuario, también existe la posibilidad de evitar todo tipo de futuras cuentas relacionadas con él mismo.

La función que ayudaría a los futbolistas en Qatar 2022 (Fuente: Meta)

Copa del Mundo: Meta fomenta a pensar antes de actuar

La compañía introdujo "nuevos empujones que alientan a las personas a hacer una pausa y repensar antes de responder a un comentario potencialmente ofensivo". Este tipo de avisos ya están disponibles en inglés, portugués, español, francés, chino o árabe.

En tanto, Meta reiteró la importancia de tomarse un segundo previo a enviar un mensaje directo. "Cuando las personas envíen una solicitud de DM a un creador o figura pública por primera vez, les recordaremos que sean respetuosos, para que recuerden que hay una persona real al otro lado de su mensaje", expusieron.

Teniendo en cuenta el acontecimiento del Mundial de fútbol, Meta confirmó que está en pleno contacto con los jugadores para poner en práctica algunas herramientas y políticas de seguridad. Es por eso que, para prevenir todo este tipo de situaciones a través de las redes sociales.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con los equipos que compiten en la Copa del Mundo para ayudar a sus jugadores a activar nuestras herramientas de seguridad, por ejemplo, Hidden Words, y les recordamos a los futbolistas en el torneo que las consulten con un aviso en la parte superior de su Instagram Feed", anunciaron.