Argentina es uno de los países más ricos en turismo del mundo, cuya capital Buenos Aires cuenta con varios eventos dignos de ver como el proyecto de ciclismo urbano o la “Maratón de Buenos Aires”, evento en donde participan tantos maratonistas locales como internacionales.

No obstante, sabemos que estos proyectos dependen enteramente del clima, y una simple nube cargada de agua puede arruinar nuestros planes de turismo en la ciudad así como los tantos eventos que planifica la capital argentina cada año. No obstante, no tenés que sufrir por esto; aquí hemos recopilado algunas actividades que podés

Jugá en los mejores casinos Argentinos

Buenos Aires es una ciudad llena de lugares para probar nuestra suerte, ya sea en algunos de los sitios más históricos de la Argentina como en algunos de los casinos nuevos para jugadores argentinos.

Uno de los mejores sitios que podés disfrutar si sos fanático de las apuestas es el Casino Buenos Aires, cuyo edificio posee cerca de 120 mesas de juego que incluyen blackjack, Texas Hold’em y ruletas americanas, más de 1400 tragamonedas, algunas con bote progresivo, y también una sala exclusiva de póker, donde podés participar en torneos contra los mejores jugadores de la nación.

Otras opciones de casinos en Buenos Aires incluyen:

Bingo Oasis Pilar

Trilenium Casino

Bingo Santa Teresita

Casino Miramar

Rambla Casino

La librería “El Ateneo”

Esta popular librería, construida originalmente como un teatro, fue remodelada y ahora cuenta con más de 400 000 libros albergados en sus casi 4000 metros cuadrados de espacio.

El diseño original del teatro y muchas de sus ilustraciones aún están disponibles en la librería. Además, el escenario ahora es un café dondé podés disfrutar de un espresso caliente acompañado de tu libro preferido.

El teatro “Colón”

Considerado como el principal teatro de Argentina y uno de los cinco más importantes del mundo, el teatro “Colón” presenta una arquitectura francesa del siglo XVII, con un diseño principal creado especialmente para ópera y conciertos.

Además de contar con un escenario donde se presentan los artistas, este teatro también posee varios salones dispersos a lo largo de la edificación, decorada con la imagen de grandes íconos de la música y las artes como Mozart, Bethoven, Homero, Verdi, Wagner y otros más, lo cual lo convierte en uno de los destinos turísticos más atractivos de la ciudad.

Lo interesante de este edificio es que estuvo cerrado al público tanto por conflictos internos de la Argentina en el siglo XX como por desgaste debido a la falta de cuidado. Por fortuna y en conmemoración al bicentenario de la Revolución de Mayo, la gobernación de Argentina terminó el proceso de restauración del teatro en 2010, fecha en el que además dicho edificio fue abierto al público en su totalidad.

Museo de Arte Latinoamericano (MALBA)

Este es el edificio más moderno de nuestro listado, creado en 2001 y con el principal objetivo de exhibir las obras de arte de algunos importantes artistas latinoamericanos del siglo XX. Actualmente, cuenta con algunas obras de arte de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amoral, Armando Reverón, Maria Martins, Robeto Matta y muchos otros más.

Este peculiar proyecto recibió una expansión en 2011 justo debajo de la Plaza Perú, donde podés no solo encontrar más de las obras de artes del museo, sino que además podés verlo directamente desde la plaza a través de un cristal en el suelo, el cual ilumina el interior del museo.

Disfrutá de la gastronomía de Buenos Aires

Pixabay

Buenos Aires es conocido por dos cosas cuando hablamos de sus platillos y postres: en primer lugar, muchos de sus platos son en base a un numerosos tipo de carnes que van desde asados, pollos, morcillas y chorizos, hasta las entrañas del ganado como riñones, hígado y mollejas.

Por otro lado, si no sos tan amante de las carnes entonces probá los alfajores argentinos servidos en las mejores pastelerías de la provincia. Estos alfajores no son más que dos galletas dulces juntas con crema de leche de relleno y bañadas con azúcar en polvo. ¡Es un simple pero delicioso manjar que no podés dejar de probar!

Qué hacer si el clima mejora

Ya te hemos ofrecido una lista de ideas que probar y sitios para visitar si estás en Buenos Aires y el mal clima arruina tus planes. Aún así, este es un contratiempo pasajero, y para cerrar esta lectura, te mostraremos algunos destinos turísticos que podés visitar cuando el clima mejore: