Save the Children condenó que las Fuerzas Armadas de Líbano destruyeran más de 350 viviendas en cuatro asentamientos de refugiados sirios en Akkar, en el norte del país, y han reclamaron protección para este colectivo. Las Fuerzas Armadas hicieron redadas en 30 asentamientos el jueves y al menos otras cinco el viernes, para comprobar que las construcciones fuesen temporales, tal como indica un reciente mandato del Consejo de Defensa de Líbano, que prohíbe cualquier estructura que no sea de plástico y madera en este tipo de asentamientos. Las viviendas que no cumplían los requisitos fueron demolidas y 47 personas fueron detenidas el jueves, incluyendo a un menor, con el pretexto de que no tenían documentación para estar en el país legalmente.