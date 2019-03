El músico Gustavo Cordera propuso dos recitales a beneficio de instituciones para evitar el juicio oral que se le sigue por "incitación a la violencia colectiva" durante una charla con estudiantes de la escuela de periodismo "Tea Arte", los querellantes rechazaron la propuesta y el juez deberá decidir en diez días si acepta la probation.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a la que sí. Somos muy complejos los seres humanos", dijo Cordera en 2016.

La propuesta de "probation" de la defensa de Cordera, encabezada por el abogado Fernando Burlando, de dos recitales a beneficio del Inadi y una asociación civil especializada en violencia de género, fue aceptada por la Fiscalía pero sumando un curso sobre género y un texto de retractación pública.

Los querellantes se opusieron a que se suspenda el juicio, por entender que no se reparará el daño y que su arrepentimiento no está probado.