Cincuenta ministros de Trabajo y delegaciones de cien países participan en Buenos Aires de la IV Conferencia Mundial sobre Erradicación Sostenida de Trabajo Infantil, en cuya apertura el director general de la OIT, Guy Ryder, instó a gobiernos, empresas y gremios a dejar de "buscar excusas" y "trabajar en acciones" para eliminar este flagelo en 2025.

Ante las 1.400 personas que colmaron esta mañana la sala del predio ferial de la Rural, donde se desarrolló el acto, el sindicalista británico señaló que si bien el trabajo infantil afecta hoy a 100 millones menos de chicos que hace cuatro años, "casi uno de cada 10” aún trabajan y "hubo una desaceleración significativa" en el ritmo descenso.

"El reto imperiosos de esta Conferencia es de hacer más y de hacerlo más rápido. En la Agenda (de Desarrollo Sostenible) 2030 de la ONU, el objetivo 8.7 nos compromete a todos a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025 y al trabajo forzoso al 2030", dijo el titular de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT).

El organismo brindó asistencia técnica a la cartera laboral argentina para organizar esta cumbre.

"Señores y señoras, las metas no pueden ser más claras y tampoco la incómoda realidad de que si no hacemos más y mejor no las vamos a conseguir. Así que en lugar de buscar excusas, trabajemos en nuestras acciones a partir de los compromisos que asumamos en Buenos Aires", exhortó Ryder.

El ministro de Trabajo y presidente de la conferencia, Jorge Triaca, destacó los esfuerzos realizados por el gobierno argentino para realizar la segunda Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 20017) y el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 2018-2022, que serán presentados durante una sesión especial el próximo jueves.

"Esta Argentina que se quiere integrar al mundo, tiene que tener claro que ante todo debe reconocer sus problemas y por eso nos propusimos conocer en detalle lo que sucede en nuestro país (en materia de trabajo infantil) y a partir de eso diseñar en conjunto con todos los sectores un plan nacional” para erradicarlo, expuso.

Triaca aseguró tener "grandes expectativas" en los resultados de esta Conferencia que reúne a quienes tienen “la enorme responsabilidad y el desafío" de erradicar el trabajo infantil, luchar contra el trabajo forzoso y generar empleo joven de calidad. Un objetivo que "podemos alcanzar juntos", afirmó.

La persistencia de trabajo infantil y forzado "es un indicador de explotación humana intolerable"

"Podemos hacer mucho para que los chicos que están trabajando ya no lo hagan: discutir políticas de contención de la infancia, mejores sistemas educativos, políticas regionales de producción para que sus familiares tengan mejores oportunidades, mejores marcos normativos y la aplicación de las sanciones que corresponden” a quienes “se benefician del trabajo infantil", dijo.

De la ceremonia participó también el Premio Nobel de la Paz indio Kailash Satyarthi, galardonado en 2014 -junto a la paquistaní Malala Yousafzai- por su incesante lucha que permitió liberar a 80.000 niños del trabajo infantil y esclavo en su país.

"Hoy el trabajo infantil afecta 152 millones de niños. Cada uno de ellos ha tenido una vida dura y los están mirando. Por eso, no es el momento de grandes charlas, sino del compromiso de ustedes y de tomar medidas", dijo con vehemencia al auditorio.

El activista aseguró que así como la sociedad global ha hecho "muchos avances" en otros ámbitos y "prácticamente ha erradicado la poliomielitis y controlado el sida, también puede dejar atrás el trabajo infantil y el trabajo forzoso" si se compromete a ello.

"Amigos, ustedes y yo podemos esperar la V Conferencia, pero los chicos no pueden esperar. Si un solo niño está en peligro, todo el mundo corre peligro y no somos tan civilizados como creemos. Marchemos hacia adelante para que el trabajo infantil sea historia", convocó Satyarthi.

En la inauguración estuvieron también el jefe de gobierno porteño,Horacio Rodríguez Larreta; el secretario de Asuntos Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez; el ex presidente de la Organización Internacional de Empresarios, Daniel Funes Rioja; y el director del Departamento Asia-Pacífico de la Cancillería argentina, Estanislao Zawels.

"Hay compromisos que los empresarios debemos reafirmar, el primero de los cuales es entender que no hay ninguna razón de ningún tipo que justifique que se continúe con prácticas de abuso de esta naturaleza", aseguró Funes Rioja.

Por su parte Martínez afirmó que la persistencia de trabajo infantil y forzado "es un indicador de explotación humana intolerable, cuya erradicación será imposible sin trabajo decente y digno para los adultos, y sin una educación con calidad” para los chicos.