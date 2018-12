El actor Juan Darthés, denunciado por la actriz Thelma Fardin por haberla violado en un hotel en Nicaragua cuando ella tenía 16 años, afirmó hoy que "eso jamás pasó", sino que "fue ella" quien se le insinuó y aseguró que "nunca" violó a nadie.

"Ella golpeó la puerta y me dijo que no le funcionaba una llave. Pero jamás pasó nada, fue ella la que se me insinuó, me quiso dar un beso y yo tuve que echarla de la habitación", dijo Darthés en una entrevista que concedió al canal América24.

"Le decís mentirosa a la niña que violaste", retrucó Griselda Sciciliani, integrante del colectivo Actrices Argentinas que acompañó a Fardin en la denuncia, que se sumó a las ya realizadas por Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos.

Le decís mentirosa a la niña que violaste!!! La estás violando otra vez!!!#BastaYA — griselda siciliani (@grisici) 13 de diciembre de 2018

Muriel Santa Ana también salió a responderle al señalar: "Ya sabemos por dónde va tu verdad. ¿Apuntar a la víctima? Tocás a Thelma, tocás a todas". Mex Urtizberea, en tanto, opinó que "Darthés disfruta del oscuro acto del sometimiento".

Durante la entrevista que apenas duró 10 minutos, el actor y cantante acusado aseguró que en la habitación del hotel en Managua le gritó "qué te pasa" y que en 2009, fecha que puso la denunciante al ataque, "ella estaba de novia con (el actor) Juan Guilera".

Pero también Guilera salió a desmentirlo. En una entrevista en Crónica TV, reveló que un día antes de que se diera a conocer la denuncia recibió una llamada de Darthés. “Me preguntó si yo me acordaba que Thelma, tenía fantasías con él", afirmó. Y agregó: “Tengo la sensación que trató de utilizarme, pero lo único que quiero es solidarizarme con Thelma"

En medio de su defensa televisiva, el actor nombró a otros supuestos testigos: "Hace 9 años tengo pruebas; volvimos en el avión, no estábamos solos, estaban los padres de la actriz Laura Esquivel, los productores, y creo que Thelma se sentó al lado mío", relató Darthés y preguntó: "¿Sería lógico que al otro día estuviera todo normal?"

El actor sostuvo que cuando vio la denuncia por violación que presentaron las actrices al martes desde el escenario de un teatro porteño, tuvo "pensamientos muy oscuros" y dijo: "estoy muerto".

"La carrera ya no me importa, sólo quiero cuidar a mi mujer e hijos", manifestó.

Asimismo, agregó que "probará su inocencia ante la justicia" y que viajará a Nicaragua, país donde fue radicada la denuncia.

"Si yo supiera lo que piensa ella. No tengo idea por qué lo hace. Si yo fuera el país, también lo creía", continúo Darthés en la entrevista que fue grabada en su casa.

Ante la consulta de por qué la abogada Ana Rosenfeld renunció a defenderlo un día antes de que se hiciera público el caso, Darthés expresó: "No estoy de acuerdo con la decisión que tomó". Y agregó: "No puedo obligar a la gente a que me crea", añadió.

"Yo no me borré, estoy acá; ya el país se puso en el lugar de Thelma pero no es verdad; lo probaré en la justicia", acotó.

El acusado afirmó que los médicos le recomendaron que "no mirara tele" y calificó de "locura mediática" la acusación en su contra.

El martes, la ex integrante del elenco de Patito Feo presentó junto a un grupo de actrices una denuncia por violación contra Darthés al asegurar que el ataque sexual ocurrió cuando ella tenía 16 años y él 45.

La única que lo defendió fue su esposa, María del Carmen Leone, quien desestimó las acusaciones y afirmó que "es toda una mentira. Son calumnias. Esto es un vuelto para Juan. No tengo más información que esto".

Hoy, Darthés no se presentó en los tribunales de retiro de Comodoro Py a una audiencia de conciliación con Calu Rivero quien lo acusó de acoso sexual, tras iniciarle juicio a la actriz por "daños y perjuicios".