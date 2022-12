El corazón de los argentinos no da para más. La final entre Argentina- Francia paralizó el país de una manera que hacía mucho tiempo no se veía. ¿El Himno? La canción hecha por un fan e interpretada por la banda la Mosca Tsé-Tsé "Muchachos", cuya letra menciona la lucha de los excombatientes de Malvinas, motivo por el cual, once de ellos se reunieron para grabar un mensaje de aliento a la Selección.

Publicaron el video con la esperanza de que llegue al equipo albiceleste que dirige Lionel Scaloni, donde además afirman que cada vez que escuchan nombrar "a los pibes de Malvinas" se sienten orgullosos.

Además, esa canción está dentro del top 10 de las 50 canciones más escuchadas por argentinos en la plataforma sueca Spotify.

El mensaje de los pibes de Malvinas

"¡Hola muchachos! Los que estamos acá reunidos somos los exsoldados combatientes de Malvinas y hoy les queremos dejar este mensaje", comienza diciendo uno de ellos sentado en el centro de un sofá y rodeado de otros once compañeros vistiendo remeras alusivas a las islas.

"Somos aquellos a los que alguna vez nos tocó ir a defender la patria y que fuimos apoyados por todo un pueblo. Hoy formamos parte de ese pueblo que los apoya a ustedes", continúa diciendo otro de los integrantes del grupo en este video de casi 350 mil vistas y 22 mil likes.

El tercero en hablar hace referencia a la primera estrofa de la canción "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" de la banda La Mosca que se popularizó en la hinchada argentina: "En Argentina nací / Tierra del Diego y Lionel/ De los pibes de Malvinas/Que jamás olvidaré".



"Cada vez que los escuchamos a ustedes cantar y nombrar a los pibes de Malvinas nos sentimos orgullosos. Sigan así, con fuerza, con humildad, unidos que así llegaremos al éxito", sostuvo.

Los excombatientes cierran el video voceando "Argentina" mientras agitan una bandera nacional.